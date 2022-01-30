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«سالب واحد» تعود للهناجر بعد عرضها في منتدى شباب العالم

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 يناير 2022, 12:01 مساء
«سالب واحد» تعود للهناجر بعد عرضها في منتدى شباب العالم
مشهد من مسرحية «سالب واحد» (خاص لـ بوابة الوسط)
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تعيد إدارة مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية عرض مسرحية «سالب واحد» في السادس من فبراير المقبل، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته من قبل على خشبة المسرح نفسه وضمن فعاليات منتدى شباب العالم.

«سالب واحد» من إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية، تأليف محمد عادل وإخراج عبدالله صابر، ومن بطولة أحمد عباس، يارا المليجي، مصطفى رشدي، سالي سعيد، عبدالرحمن محسن، مصطفى عبدالهادي.

«سالب واحد» سبق وحصدت أكثر من 25 جائزة مختلفة من مهرجانات مسرحية عدة، أهمها مهرجان المسرح العربي الذي تنظمه أكاديمية الفنون، ومهرجان إبداع التابع لوزارة الشباب والرياضة، ومهرجان الحرية بالإسكندرية، ومهرجان جامعة صحار في سلطنة عمان، والمهرجان القومي للمسرح المصري.

وشارك العرض أيضًا في مهرجان جامعة الزرقاء بالأردن، الذي أقيمت فعالياته «أونلاين»، بالإضافة إلى مهرجان المسرح الجامعي في كازابلانكا بالمغرب، وتم عرضها أيضًا في محافظة بورسعيد ضمن أنشطة مركز النشاط الثقافي هذا العام.

المسرحية تطرح قضية ذوي الهمم وكيفية تعامل الأهل وتقبلهم لهؤلاء الأطفال في قالب فني وإنسانى صادم على المسرح.

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