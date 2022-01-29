محاولة لاقتحام مسكن تايلور سويفت بسيارة

القاهرة - بوابة الوسط

أوقف رجل صدم بسيارته ليلًا مبنى تقطن نجمة البوب تايلور سويفت، بهدف اقتحام منزلها، حسب شرطة نيويورك.

وأعلنت الشرطة توقيف مورغان مانك (31 عاما) المتحدر من ولاية فيرجينيا، بعدما قاد سيارته بعكس السير في أحد شوارع حي ترابيكا في جنوب مانهاتن، حيث مسكن المغنية الأميركية (32 عاما)، والتي يتابعها حوالي 200 مليون حساب على «إنستغرام»، في نيويورك، وفق «فرانس برس»، السبت.

وأظهر تقرير للشرطة أنه قرابة الساعة الثالثة من فجر الجمعة (الثامنة بتوقيت غرينتش)، «يؤكد شهود أنهم رأوا رجلا يسير بسيارته عكس اتجاه السير في شارع فرانكلين ويصطدم بمبنى سكني» حيث تقيم تايلور سويفت».

وبعدها عمد المشتبه به إلى «الخروج من المركبة والاقتراب من المبنى حيث فشلت محاولته اقتحام باب عليه إجراءات حماية». وأُدخل مانك إلى المستشفى للخضوع لفحوص طبية، وفق الشرطة التي لم تؤكد أخبارا عن توجيهه تصريحات مناوئة للمغنية.

وهذه ليست أول مرة تتعرض فيها المغنية الحائزة جوائز كثيرة للاستهداف من جانب من وصفتهم بـ«المتحرشين» الذين يشكلون «أحد أكبر مصادر الخوف» لديها وتسعى لحماية نفسها منهم.

ففي 2019، أشارت سويفت عبر مجلة «إيل» إلى وجود «الكثير من المتحرشين الذين يحاولون اقتحام» منزلها ما دفعها إلى «التحضر لحصول أمر سيئ».

وأوقف رجل آخر في نيويورك يدعى روجر ألفارادو مرات عدة في السنوات الأخيرة لمحاولته اقتحام منزل تايلور سويفت في مانهاتن.

وفي يونيو 2019، أوقف سارق مفترض من ولاية أيوا في ولاية رود أيلاند حيث تملك المغنية أيضًا مسكنًا، وكانت بحوزته عصا بيسبول لدى محاولته «زيارتها».

وفازت المغنية سنة 2017 بدعوى ضد منسق الأسطوانات ديفيد مويلر الذي كانت تتهمه بالاعتداء الجنسي.