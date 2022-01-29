Atwasat

الدكتور صلاح غيث فنان الواقعية الانطباعية

القاهرة - بوابة الوسط: محمد عقيلة العمامي السبت 29 يناير 2022, 02:09 مساء
الدكتور صلاح غيث فنان الواقعية الانطباعية
الدكتور صلاح غيث وإبداع الواقعية الإنطباعية
alwasat radio

عبر هذه البوابة، قدمت الكاتبة والناقدة الفنية لينا العماري الفنان التشكيلي صلاح غيث الحائز على  ماجستير فنون تشكيلية من  «أكاديمية الدراسات العليا طرابلس» كمصور فوتوغرافي متميز، وأشارت إلى « بصمته الخاصة في مجال الرسم الزيتي التي أشعلت أعماله بالألوان النارية داخل واقعية انطباعية  ترصد واقعًا ليبيًا بامتياز»، مشيرة إلى رأي الكاتب محمد روكرشن الذي  يقول : "  . من خلال ما تصفحت من أعمال الفنان التشكيلية أدركت أنه الآن واقف على عتبة مستقبل تشكيلي واعد ينتظره.. عليه أن يتقدم فقط ليترك هذه العتبة وراءه ليهتدي لها غيره من الفرسان المغامرين التشكيليين».

الفنان زاوج بين الموهبة والعلم
ولكن في تقديري أنه اجتاز العتبة وألتحق برفاقه من الفنيين، بل في تقديري أنه إجتاز الكثير منهم بسبب مواصلته لدراسة فلسفة الفنون الجميلة ، التي نال فيها درجة الدكتوراة، فزاوج ما بين الموهبة والعلم، فكانت النتائج باهرة في الرسم الإنطباعي الواقعي، مستثمرا الموروث الشعبي متخذا من الإنسان الليبي، رجلا كان أم امرأة بزيهما التقليدي اليومي، موديلا للوحاته، ناهيك الصحراء وقوافلها، التي تبرز بشكل كبير شموخ الأبل وكبريائها، وأيضا أناقة فرسانها وغموض أزياهم وتقاليدهم. وهكذا أصبح صلاح غيث فنان موهوب، وفوق ذلك مثقف ومتعلم.

إبداع القوافل شموخ الأبل وكبريائها
بقي أن نعرف أن الدكتور صلاح غيث، من مواليد طرابلس 1976حاصل على  ماجستير فنون تشكيلية، من  أكاديمية الدراسات العليا- طرابلس سنة 2008  ألحقه   ببكالوريوس الفنون التشكيلية ، الذي ناله من قسم الرسم والتصوير من كلية الفنون والإعلام.طرابلس، سنة 2000،ليصبح عضو نقابة الفنانين، وعضو مؤسس بملتقى المدينة الخظراء للمواهب،بسوق الجمعة ، ثم منسق شعبة الفنون التشكيلية برابطة شباب طرابلس .  

الدكتور صلاح غيث فنان الواقعية الانطباعية
الدكتور صلاح غيث فنان الواقعية الانطباعية
الدكتور صلاح غيث فنان الواقعية الانطباعية
الدكتور صلاح غيث فنان الواقعية الانطباعية
الدكتور صلاح غيث فنان الواقعية الانطباعية
الدكتور صلاح غيث فنان الواقعية الانطباعية
الدكتور صلاح غيث فنان الواقعية الانطباعية
الدكتور صلاح غيث فنان الواقعية الانطباعية
الدكتور صلاح غيث فنان الواقعية الانطباعية
الدكتور صلاح غيث فنان الواقعية الانطباعية
الدكتور صلاح غيث فنان الواقعية الانطباعية
الدكتور صلاح غيث فنان الواقعية الانطباعية
الدكتور صلاح غيث فنان الواقعية الانطباعية
الدكتور صلاح غيث فنان الواقعية الانطباعية
الدكتور صلاح غيث فنان الواقعية الانطباعية
الدكتور صلاح غيث فنان الواقعية الانطباعية
الدكتور صلاح غيث فنان الواقعية الانطباعية
الدكتور صلاح غيث فنان الواقعية الانطباعية
الدكتور صلاح غيث فنان الواقعية الانطباعية
الدكتور صلاح غيث فنان الواقعية الانطباعية
الدكتور صلاح غيث فنان الواقعية الانطباعية
الدكتور صلاح غيث فنان الواقعية الانطباعية
الدكتور صلاح غيث فنان الواقعية الانطباعية
الدكتور صلاح غيث فنان الواقعية الانطباعية
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اختبار آسيوي ودي لـ «فرسان المتوسط» في الكويت.. وترقب لمصير المدرب كليمنتي

اختبار آسيوي ودي لـ «فرسان المتوسط» في الكويت.. وترقب لمصير المدرب كليمنتي
البرازيل تحقق في نفوق 3 زرافات

البرازيل تحقق في نفوق 3 زرافات
بهاء الحريري يدخل الساحة السياسية اللبنانية بعد خروج شقيقه

بهاء الحريري يدخل الساحة السياسية اللبنانية بعد خروج شقيقه
إردوغان يقيل رئيس هيئة الإحصاء الوطنية بعد نشر بيانات التضخم

إردوغان يقيل رئيس هيئة الإحصاء الوطنية بعد نشر بيانات التضخم
وليامز لـ«قناة الوسط»: أحث «النواب» على تحديد موعد الانتخابات قبل مناقشة تشكيل الحكومة

وليامز لـ«قناة الوسط»: أحث «النواب» على تحديد موعد الانتخابات قبل مناقشة تشكيل ...
رئيس الأركان الأميركي يحذّر من كلفة بشرية «مروّعة» إذا غزت روسيا أوكرانيا

رئيس الأركان الأميركي يحذّر من كلفة بشرية «مروّعة» إذا غزت روسيا أوكرانيا
وفاة الفنانة الليبية «الفونشة» عن 87 عاما

وفاة الفنانة الليبية «الفونشة» عن 87 عاما
«التعليم العالي»: لم نمنح إذن مزاولة أو تجديد إذن لأي جامعة خاصة هذا العام

«التعليم العالي»: لم نمنح إذن مزاولة أو تجديد إذن لأي جامعة خاصة هذا العام
«الأهلي بنغازي» و«الاتحاد» بطلا شتاء الدوري الليبي «47»

«الأهلي بنغازي» و«الاتحاد» بطلا شتاء الدوري الليبي «47»
ماذا سيحدث لصاروخ «سبايس إكس» على القمر؟

ماذا سيحدث لصاروخ «سبايس إكس» على القمر؟
كاركاتير خيري - «السيرك الوطني» في ليبيا

كاركاتير خيري - «السيرك الوطني» في ليبيا
الدكتور محمد الدويب: كتاب «هيرودوتس» حصيلة ثلاثة عقود من الترجمة

الدكتور محمد الدويب: كتاب «هيرودوتس» حصيلة ثلاثة عقود من الترجمة
افتتاح المنتدى الاقتصادي الأول لرائدات الأعمال

افتتاح المنتدى الاقتصادي الأول لرائدات الأعمال
في العدد «323»: انسداد سياسي.. والموجة الرابعة تضرب بقوة

في العدد «323»: انسداد سياسي.. والموجة الرابعة تضرب بقوة
في العدد «323»: انسداد سياسي.. والموجة الرابعة تضرب بقوة

في العدد «323»: انسداد سياسي.. والموجة الرابعة تضرب بقوة
مديرية أمن القطرون تعلن القبض على أحد عناصر «داعش» ومقتل 8 آخرين من التنظيم بجبل عصيدة

مديرية أمن القطرون تعلن القبض على أحد عناصر «داعش» ومقتل 8 آخرين من التنظيم بجبل...
موجة ثلج نادرة تغزو مدنا عربية.. فرحة بين البعض ومأساة لدى آخرين

موجة ثلج نادرة تغزو مدنا عربية.. فرحة بين البعض ومأساة لدى آخرين
بعد هجمات الحوثيين.. «فرانس برس»: كيف أصبحت الطائرات المسيرة مصدر تهديد للإمارات؟

بعد هجمات الحوثيين.. «فرانس برس»: كيف أصبحت الطائرات المسيرة مصدر تهديد ...
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
مؤرخ فرنسي: إسرائيل خططت لتدمير حي المغاربة في القدس
مؤرخ فرنسي: إسرائيل خططت لتدمير حي المغاربة في القدس
مزاد فرنسي يغضب المكسيك
مزاد فرنسي يغضب المكسيك
3 أفلام تتصدر لوائح ترشيحات نقابات السينما الأميركية
3 أفلام تتصدر لوائح ترشيحات نقابات السينما الأميركية
وفاة الفنانة الليبية «الفونشة» عن 87 عاما
وفاة الفنانة الليبية «الفونشة» عن 87 عاما
حفيدة بيكاسو تنفي طرح إحدى لوحاته للبيع «رقميا»
حفيدة بيكاسو تنفي طرح إحدى لوحاته للبيع «رقميا»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وفاة الفنانة الليبية «الفونشة» عن 87 عاما
وفاة الفنانة الليبية «الفونشة» عن 87 عاما...
مريم العباني والتلوين بنعومة الأنثى
مريم العباني والتلوين بنعومة الأنثى...
جمعة الفزاني فنان الواقعية المعاصرة
جمعة الفزاني فنان الواقعية المعاصرة...
براح تطلق أغنية «قمري يا يمي»
براح تطلق أغنية «قمري يا يمي»...
حل لغز يشغل الأوساط الأدبية الأميركية منذ سنوات
حل لغز يشغل الأوساط الأدبية الأميركية منذ سنوات...
المزيد
الدكتور صلاح غيث فنان الواقعية الانطباعية
الدكتور صلاح غيث فنان الواقعية الانطباعية...
«ناني» يحصد الجائزة الكبرى في «ساندانس»
«ناني» يحصد الجائزة الكبرى في «ساندانس»...
45 مليون دولار ثمن لوحة نادرة لبوتيتشيلي
45 مليون دولار ثمن لوحة نادرة لبوتيتشيلي...
حفيدة بيكاسو تنفي طرح إحدى لوحاته للبيع «رقميا»
حفيدة بيكاسو تنفي طرح إحدى لوحاته للبيع «رقميا»...
وفاة الفنانة الليبية «الفونشة» عن 87 عاما
وفاة الفنانة الليبية «الفونشة» عن 87 عاما...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط