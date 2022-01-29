45 مليون دولار ثمن لوحة نادرة لبوتيتشيلي

القاهرة - بوابة الوسط

شهد مزاد أجرته دار سوذبيز في نيويورك، الخميس، بيعت لوحة لمعلم الرسم خلال عصر النهضة الإيطالي، ساندرو بوتيتشيلي، مقابل أكثر من 45 مليون دولار.

وبعد منافسة استمرت سبع دقائق بين اثنين من المزايدين عبر الهاتف كانا يزيدان في كل مرة مئة ألف دولار على المزايدة، بيعت لوحة «رجل الآلام» في مقابل 39.3 مليون دولار، من دون احتساب المصاريف والعمولات التي ترفع قيمة الصفقة إلى 45.41 مليون دولار.

ويفوق هذا الرقم السعر التقديري الذي وضعته سوذبيز (40 مليون دولار)، لكنه أقل من نصف المبلغ القياسي المحقق العام الماضي (92.2 مليون دولار) في مقابل لوحة لمعلم النهضة الإيطالي بعنوان «الشاب حاملا ميدالية».

وأشارت دار سوذبيز إلى أن هذه اللوحة هي ثالث أغلى اللوحات لأي رسام من عصر النهضة في المزادات، مع احتساب لوحة «سلفاتور موندي» الشهيرة المنسوبة لليوناردو دا فينتشي والتي حطمت الأرقام القياسية في مزاد لدار كريستيز في نيويورك العام 2017 إثر بيعها بمبلغ 450 مليون دولار.

وتمثل لوحة «رجل الآلام» رسم بورتريه على خلفية سوداء للمسيح بنظرة عميقة مع إكليل شوك على الرأس. ويحيط ملائكة بإكليل الشوك، كما أن يدي المسيح مربوطتان بحبال.

وبحسب خبراء، رُسمت اللوحة «على الأرجح» على يد بوتيتشيلي (1445-1510) «في أواخر الخمسينيات من عمره»، بحدود العقد الأول من القرن السادس عشر.».

وبقيت اللوحة المحفوظة بصورة جيدة جدا، منذ أواسط القرن التاسع عشر مع عائلة واحدة من هواة الجمع كان أفرادها يعيشون بين إنكلترا وإيطاليا، قبل بيعها إلى أصحابها الحاليين سنة 1963 في مزاد مقابل عشرة آلاف جنيه إسترليني حينها، وفق سوذبيز.