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حفيدة بيكاسو تنفي طرح إحدى لوحاته للبيع «رقميا»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 يناير 2022, 10:24 صباحا
حفيدة بيكاسو تنفي طرح إحدى لوحاته للبيع «رقميا»
مارينا حفيدة بيكاسو مارينا داخل منزلها في مدينة كان الفرنسية في 19 يونيو 2013 (أ ف ب)
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نشرت وسائل إعلام أميركية أخبارا حول طرح عمل فني خزفي من توقيع الرسام بابلو بيكاسو للبيع على شكل «NFT» (رموز غير قابلة للاستبدال)، وهو ما نفته حفيدة الرسام الإسباني، الخميس.

و«NFT» هي منتجات رقمية يمكن شراؤها وبيعها باستخدام تقنية «بلوكتشاين» (سلسلة الكتل)، وفق «فرانس برس».

واستندت الصحافة الأميركية في خبرها على تصريح لحفيدة الرسام مارينا بيكاسو، وابنها فلوريان بيكاسو، أعربا فيه عن رغبتهما بالاستثمار في سوق المزادات الرقمية. وذكر الخبر الصادر الأربعاء أن ورثة الرسام سيطرحون أكثر من ألف منتج بتكنولوجيا «NFT» لعمل فني خزفي أنجزه بيكاسو، في مزاد ستنظمه دار «سوذبيز» للمزادات في مارس.

والعمل المذكور أنجزه بيكاسو في أكتوبر 1958، وفق ما أوضحت حفيدة الرسام للصحافة الأميركية.

وأكد الورثة الخميس في بيان أرسله محاميهم ريشار مالكا إلى وكالة «فرانس برس» أن المعلومات المتداولة في الصحف الأميركية «غير صحيحة».

وأضاف البيان أن «كلا من مارينا رويز بيكاسو، وفلوريان بيكاسو، ومدير «سوكسسيون بيكاسو» (مجموعة ورثة بيكاسو) كلود رويز بيكاسو إضافة «بيكاسو أدمينيستراسيون» (هيئة إدارة إرث بيكاسو) يؤكدون عدم طرح أي منتج (NFT) لأعمال الرسام سمح الورثة ببيعه»، لافتا إلى أن «منتج NFT الذي تحدث عنه فلوريان بيكاسو» هو خطوة خاصة به لا ترتبط بإرث بابلو بيكاسو.

وأكد البيان أن المعلومات التي أفادت بها وسائل الإعلام حول اعتزام الورثة طرح منتجات «NFT» لأعمال بيكاسو «خاطئة تماما».

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