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وفاة الفنانة الليبية «الفونشة» عن 87 عاما

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي الجمعة 28 يناير 2022, 05:59 مساء
وفاة الفنانة الليبية «الفونشة» عن 87 عاما
الفنانة الليبية خديجة الكاديكي (أرشيفية: الإنترنت)
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توفيت الفنانة، خديجة الكاديكي، التي اشتهرت بعدد من الألقاب منها «الفونشة» و«الوردة الليبية»، الجمعة، في بنغازي عن 87 عاما.

ونعى عدد من الفنانين الليبيين الراحلة، عبر منشورات على صفحاتهم في مواضقع التواصل الاجتماعي، بوصفها فنانة شعبية ذات طباع خاص ولها العديد من الأغاني الشهيرة.

والراحلة من مواليد بنغازي العام 1935، بدأت حياتها الفنية في خمسينيات القرن الماضي فنانة شعبية تحيي حفلات الأفراح في بنغازي.

وأطلق الجمهور عليها لقب خديجة الفونشة نسبة إلى والدتها حواء الورفلي الفونشة، وأصدرت في مطلع السبعينيات من القرن الماضي أول شريط كاسيت يحمل مجموعة من أغانيها وعلى رأسها «عليه يا قلبي صبرك خير»، كما أنشأت محلا لبيع جميع أشرطتها في شارع مصراتة. ووالدها هو الفنان الموسيقي الراحل إبراهيم مصطفى الكاديكي، كان موسيقيا يجيد العزف على البيانو.

وابتعدت عن الظهور خلال السنوات الأخيرة، ثم اعتلت صحتها إلى أن فارقت الحياة.

ومن أشهر أغانيها «عزيزة والعزة بالله عليك يا بلادي ما شاء الله»، و«عمارة يا منكوبة ربي يهدك طوبة طوبة».

وبرحيل خديجة الكاديكي فقدت الأغنية الشعبية في ليبيا أحد أسمائها البارزة، والتي اتسعت شعبيتها في فترة السبعينيات، وكان لها الكثير من المقلدين لطريقتها ولونها في الغناء.

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