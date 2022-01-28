مزاد فرنسي يغضب المكسيك

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزيرة الثقافة المكسيكية، الأربعاء، أن حكومتها تسعى إلى منع مزاد على نحو 30 قطعة من العصر ما قبل الإسباني، من المقرر إقامته الجمعة في فرنسا.

وأرسلت وزيرة الثقافة، أليخاندرا فراوستو، رسالة إلى دار «ميون» للمزادات للمطالبة بوقف المزاد «مع الأخذ في الاعتبار القيم التاريخية والرمزية والثقافية لهذه القطع، بما يسمو على أي مصلحة تجارية».

وقالت وزيرة الثقافة في الرسالة إن «الحكومة المكسيكية تأسف وتدين بشدة هذا المزاد»، من دون إعطاء تفاصيل بشأن القطع المطروحة للبيع.

كذلك أشارت الوزارة إلى إطلاق مسار قضائي أمام السلطات الفرنسية وعبر القنوات الدبلوماسية لمنع المزاد.

وأطلقت المكسيك منذ سنوات حملة لاستعادة قطعها التراثية التاريخية من أصحاب مجموعات خاصة في العالم أجمع، لكنها تواجه صعوبات في عمليات الإعادة خصوصا من فرنسا بسبب عقبات تشريعية.

وفي نوفمبر 2021، باعت دار «أركوريال» في المزاد قطعا من الحقبة ما قبل الإسبانية رغم اعتراض المكسيك، وفي فبراير من العام عينه، نظمت دار «كريستيز» في باريس مزادا على 40 قطعة من الحقبة عينها قاربت حصيلته ثلاثة ملايين دولار.

وأوضحت فراوستو لوكالة «فرانس برس» في نوفمبر أن الحكومة المكسيكية الحالية أعادت 5800 قطعة إلى البلاد منذ تشكيلها في 2018.

وقالت إن الآثار من الحقبة ما قبل الإسبانية «ليست قطعا فاخرة» أو «زخارف منزلية» بل جزء من مقومات «الأمة الثقافية» في المكسيك.