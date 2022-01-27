ابن جون لينون يعرض تذكارات شخصية للبيع على شكل «NFT»

القاهرة - بوابة الوسط

عرض جوليان لينون للبيع في المزاد سلسلة من تذكاراته الشخصية على شكل «NFT» (رموز غير قابلة للاستبدال)، وهي منتجات رقمية يمكن شراؤها وبيعها باستخدام تقنية «بلوكتشاين» (سلسلة الكتل) وتحظى باهتمام كبير في سوق الفن، ما سيتيح لمحبي فرقة الـ«بيتلز» الاطلاع عليها كأي قطع أخرى للجمع.

وأبرز القطع التي طرحها ابن جون لينون من مجموعته الأولى للبيع في المزاد الذي تنظمه دار «جوليانز أوكشنز» في 7 فبراير، هي نسخة بتكنولوجيا «NFT» عن ملاحظات مكتوبة بخط اليد لأغنية «هاي جود»، وتُقدّر قيمتها بين 50 و70 ألف دولار، وفق «فرانس برس».

وألّف أغنية الـ«بيتلز» التي كانت معنونة بالأصل «هاي جول» بول ماكارتني في العام 1968 لمواساة جوليان لينون الذي كان يمرّ بأوقات صعبة بعد انفصال والده جون عن والدته سينتيا.

وتظهر الملاحظات بنسخة «NFT» على شكل رسوم متحركة إذ تُكتَب الكلمات تدريجيًا على الصفحة يرافقها تعليق بصوت جوليان لينون وهو يشرحها في سياقها التاريخي والعاطفي.

وقال جوليان لينون «إذا كنت مشتريًا لا يهمّني أن أرى الصورة فقط. لذلك أردت إضافة لمسة خاصة من خلال رواية قصة صغيرة تتعلّق بالصورة».

وعرض جوليان لينون للبيع على شكل «NFT» كذلك المعطف الأفغاني الذي كان يرتديه والده أثناء تصوير ألبوم «ماجيكال ميستري تور» (المقدرة قيمته بين ثمانية وعشرة آلاف دولار)، ورداءه الأسود من فيلم «هيلب» (بقيمة عشرة إلى عشرين ألف دولار) وثلاثة غيتارات أهدى جون إحداها لابنه في عيد الميلاد.

وسيعود جزء من عائدات البيع إلى المؤسسة التي أنشأها جوليان لينون وستُخصص لالتقاط ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي والحدّ بالتالي من ظاهرة الاحترار العالمي.

وخطط جوليان لينون لبيع رموز «NFT» أخرى من مجموعته عبر دار «جوليانز أوكشنز» للمزادات، لكنّه لا يعتزم الانفصال حسيا عن تذكاراته.

وقال الفنان بتأثر إنه أمضى ثلاثين عامًا وهو يقوم بجمع هذه التذكارات الشخصية، مضيفًا «لم أحصل من أبي على الكثير من الأشياء، لذلك أقدّر ما أملك من تذكارات».

وأعرب جوليان لينون، وهو موسيقي ومصوّر، عن إعجابه واهتمامه بهذا «الشكل الجديد من الفن» (رموز NFT). وفي حين لم يتّخذ الخطوة بعد، لا ينفي نيّته عرض رموز «NFT» لصوره.

وأمضى جوليان أربع سنوات في تسجيل ألبوم جديد يخطط لإطلاق «أولى أغنياته في الربيع».