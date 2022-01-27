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بالصور: سلامة الغويل يشارك في افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 يناير 2022, 12:52 مساء
بالصور: سلامة الغويل يشارك في افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب
من مشاركة الغويل في افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب (فيسبوك)
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شارك وزير الثقافة والتنمية المعرفية المكلف الدكتور سلامة الغويل، الأربعاء، برفقة الدكتور أحمد الفيتوري الملحق الثقافي والأكاديمي بالقاهرة، في افتتاح فعاليات الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت شعار «هوية مصر الثقافة وسؤال المستقبل».

وقام الغويل بزيارة للجناح الرئيسي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي يضم عددًا كبيرًا من الكتب العربية والأجنبية، حسب صفحة «ليبيا في معرض القاهرة الدولي للكتاب» على «فيسبوك».

واستهل الوزير جولته من داخل جناح وزارة الثقافة والتنمية المعرفية؛ حيث اطلع على ما يتضمنه الجناح من إصدارات متنوعة، وجاءت المشاركة لتوطيد العلاقات بين البلدين.

كما التقى مع الدكتورة وفاء شعلال وزيرة الثقافة والفنون بالجزائر ثم تجول داخل كل من جناح الهيئة المصرية للكتاب والجناح العراقي، والعُماني.

من ناحية أخرى، وتحت رعاية وزارة الثقافة والتنمية المعرفية، تعقد داخل قاعة الصالون الثقافة في السادسة مساء الخميس، ندوة المفكر الدكتور نجيب الحصادي، في جلسة حوارية ثقافية فلسفية.

من مشاركة الغويل في افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب (فيسبوك)
من مشاركة الغويل في افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب (فيسبوك)
من مشاركة الغويل في افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب (فيسبوك)
من مشاركة الغويل في افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب (فيسبوك)
الدكتور نجيب الحصادي (فيسبوك)
الدكتور نجيب الحصادي (فيسبوك)
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