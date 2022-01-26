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كاتب ليبي ضمن القائمة الطويلة لـ«البوكر» العربية 2022

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 26 يناير 2022, 04:31 مساء
كاتب ليبي ضمن القائمة الطويلة لـ«البوكر» العربية 2022
القائمة ضمت محمد النعّاس من ليبيا بروايته «خبز على طاولة الخال ميلاد»، عن دار الرشم (الإنترنت)
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أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية، الأربعاء، الروايات المرشّحة للقائمة الطويلة بدورتها للعام 2022، والتي تبلغ قيمة جائزتها 50 ألف دولار أميركي.

وتتضمن القائمة 16 رواية صدرت خلال الفترة بين أول يوليو 2020 وحتى آخر يونيو 2021، وجرى اختيارها من بين 122 رواية تقدمت للجائزة، ومن بين هذه الأسماء محمد النعّاس من ليبيا بروايته «خبز على طاولة الخال ميلاد»، عن دار الرشم.

تشتمل القائمة الطويلة للجائزة على كُتَّاب من 9 بلدان، تتراوح أعمارهم بين 30 و65 عامًا، وتعالج الروايات قضايا متنوعة، من صراع الفنانين من أجل البقاء على قيد الحياة، وهم يواجهون الحروب والسلطات القمعية، إلى علاقة الشرق بالغرب، وقضايا الحرية، والأمومة ومفاهيم الجندر.

تؤكد روايات القائمة الطويلة تنوع المجتمعات العربية الاجتماعي والعرقي والديني، بينما تدين استغلال أزمات المنطقة لتكديس الثروات غير المشروعة. وتمنح الروايات صوتًا للمرأة العربية والأفريقية، إذ تحكي روايتان من ضمن القائمة قصتي امرأتين عاشتا في ظل كاتبين غربيين مشهورين.

القائمة الطويلة
جرى اختيار القائمة الطويلة من قبل لجنة تحكيم مكونة من خمسة أعضاء، برئاسة الناقد والروائي والأكاديمي التونسي شكري المبخوت، الذي فاز بالجائزة العام 2015 عن روايته «الطلياني»، وعضوية كل من إيمان حميدان، كاتبة لبنانية وعضو الهيئة الإدارية لنادي القلم العالمي؛ وبيان ريحانوفا، أستاذة الأدب العربي بجامعة صوفيا، بلغاريا؛ وعاشور الطويبي، طبيب، شاعر، ومترجم من ليبيا، وسعدية مفرح، شاعرة وناقدة من الكويت.

شهدت الدورة الحالية من الجائزة وصول كاتبين إلى القائمة الطويلة سبق وأن وصلا إلى المراحل الأخيرة للجائزة، وهما عز الدين شكري فشير (المرشح للقائمة الطويلة العام 2009 عن رواية «غرفة العناية المركّزة» وللقائمة القصيرة العام 2012 عن رواية «عناق عند جسر بروكلين»)، وحجي جابر (المرشح للقائمة الطويلة العام 2017 عن رواية «رغوة سوداء»). وثمة كاتبان شاركا في ندوة الجائزة (ورشة للكتابة الإبداعية) وهما طارق إمام وريم الكمالي.

وشهدت الدورة الحالية من الجائزة وصول كتّاب للمرة الأولى إلى القائمة الطويلة وهم، نزار أغري، طارق إمام، بودين بلكبير، محمد طوفيق، بشرى خلفان، رشدي رضوان، ديمة الشكر، منى الشمري، يعرب العيسى، بلال فضل، ريم الكمالي، خالد النصرالله، محمد النعّاس ومحسن الوكيلي.

وفيما يلي عناوين الروايات التي وصلت إلى القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية للعام 2022، والمدرجة وفقًا للترتيب الأبجدي لأسماء الكُتَّاب:

- الكتب خان - السوري نزار أغري - البحث عن عازار

- منشورات المتوسط - المصري طارق إمام - ماكيت القاهرة

- منشورات الاختلاف - الجزائري بومدين بلكبير - زنقة الطليان

- دار العين - المصري محمد توفيق - همس العقرب

- منشورات تكوين - الكويت - حجي جابر - رامبو الحبشي

منشورات تكوين - العراق - بشرى خلفان

- دار العين – الجزائر - رشدي رضوان - الهنغاري

- دار الآداب – سورية - ديمة الشكر - أين اسمي

- دار الساقي - الكويت - منى الشمري - خادمات المقام

- منشورات المتوسط – سورية - يعرب العيسى - المئذنة البيضاء

- دار الشروق – مصر - عز الدين شكري فشير - حكاية فرح

- دار المدى – مصر - بلال فضل - أم ميمي

- دار الآداب – الإمارات - ريم الكمالي - يوميات روز

- دار الساقي – الكويت - خالد النصرالله - الخط الأبيض من الليل

دار الرشم – ليبيا - محمد النعّاس - خبز على طاولة الخال ميلاد

دار ميم المغرب - محسن الوكيلي أسير البرتغاليين

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