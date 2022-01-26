تعرف إلى الندوات الليبية في معرض الكتاب.. والكوني يعتذر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت صفحة «ليبيا في معرض القاهرة الدولي للكتاب» على «فيسبوك» بعض تفاصيل المشاركة الليبية بالتظاهرة الثقافية التي تستقبلها العاصمة المصرية في الفترة من 26 يناير الجاري حتى 6 فبراير المقبل.

وكشفت الصفحة أسماء عدد من المشاركين في ندوات جناح ليبيا بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وهم الدكتور نجيب الحصادي، والدكتورة جازية شعيتير، والأستاذ منصور بوشناف، والأستاذ صالح قادربوه، والأستاذ جمعة الفاخري، والأستاذ سراج الدين الورفلي، والأستاذة عائشة إبراهيم، والدكتور عبدالله مليطان.

وكانت الصفحة قد أعلنت اعتذار الأديب الليبي الكبير إبراهيم الكوني عن عدم حضوره المعرض ناشرة رسالته إلى الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والتي جاء فيها: «الأستاذ الفاضل د. هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، ورئيس معرض القاهرة الدولي للكتاب، والأستاذ الفاضل الدكتور شوكت المصري مدير أنشطة معرض القاهرة الدولي للكتاب وعضو اللجنة العليا بعد التحية:

في الوقت الذي نعبر فيه لكم على امتناننا على دعوتكم لنا للمشاركة في فعاليات معرض الكتاب، نأسف حقًا لعدم تمكننا من الحضور، لأسباب صحية طارئة تزامنت مع وجودنا خارج مقر إقامتنا في إسبانيا، لتحرمنا من فرصة الحجّ إلى وطننا الروحي، بل والحرفي: مصر، التي لم تبخل علينا بذخائرها المعرفية، فكيف بالدنيوية».

واختتم قائلا: «آملين أن يوفقنا الله لعمل كل ما من شأنه أن يبقينا عند حسن الظن، متمنين التوفيق لشخصكم النبيل في تسيير قاطرة العرفان في رحاب أم الدنيا الثرية، مصر».

الأديب الليبي الكبير إبراهيم الكوني (فيسبوك)