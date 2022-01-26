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5 أفلام تتنافس على جوائز مهرجان «المركز الكاثوليكي»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 26 يناير 2022, 02:11 مساء
5 أفلام تتنافس على جوائز مهرجان «المركز الكاثوليكي»
الأب بطرس دانيال يتوسط أعضاء لجنة تحكيم مهرجان المركز الكاثوليكي (خاص لـ بوابة الوسط)
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أصدر المركز الكاثوليكي المصري للسينما، برئاسة الأب بطرس دانيال، قرارا بتشكيل لجنة تحكيم المهرجان السبعين للمركز، برئاسة المخرج علي إدريس، وعضوية كل من إلهام شاهين، وبشرى، وأحمد سلامة، والسيناريست أشرف محمد، ومدير التصوير أحمد عبدالعزيز، والمونتيرة داليا الناصر، والناقد السينمائي مجدي الطيب.

واستقرت لجنة اختيار الأفلام بالمركز، برئاسة الأب بطرس دانيال وعضوية كل من ميشيل ماهر، ومجدي سامي، على خمسة أفلام للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان من أصل 26 فيلما عُرضت تجاريا العام 2021، وعبر المنصات، والأفلام المشاركة بحسب تواريخ عرضها هي: «قابل للكسر» للمخرج أحمد رشوان، «للإيجار» للمخرج إسلام السيد بلال، «المحكمة» للمخرج محمد أمين، «برا المنهج» للمخرج عمرو سلامة، و«ريتسا» للمخرج أحمد يسري.

وقامت لجنة التحكيم، التي استمرت أعمالها على مدار يومين، بمشاهدة الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان، التي ستنعقد خلال الفترة من 20-27 مايو 2022، تمهيدا لإعلان نتائجها في حفل توزيع الجوائز، وتكريم الدراما المصرية، وأصحاب البصمات الفنية في مسيرة الإبداع المصري، الذي سيقام الجمعة الموافق 27 مايو 2022، بينما يقام حفل افتتاح المهرجان الجمعة 20 مايو 2022، بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان.

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