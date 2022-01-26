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تصريحات إسلامية لمغني الراب غيمس تعقّد طلبه للجنسية الفرنسية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 26 يناير 2022, 10:54 صباحا
تصريحات إسلامية لمغني الراب غيمس تعقّد طلبه للجنسية الفرنسية
مغني الراب غيمس في كان الفرنسية، 20 نوفمبر 2021 (أ ف ب)
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ألمح وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، الثلاثاء، إلى صعوبة حصول مغني الراب غيمس المتحدر من الكونغو الديمقراطية وعاش في فرنسا طيلة حياته تقريبا، على الجنسية الفرنسية، مشيرا إلى أن هذه الجنسية تُرفض «بصورة عامة للأشخاص الذين يعتنقون مبادئ الإسلام المتشدد».

وكان مغني الراب الكونغولي الذي أعلن عزمه تقديم طلب جديد للحصول على الجنسية الفرنسية بعد رفض طلبه الأول، قد أثار جدلا من خلال نشره مقطعا مصورا مطلع الشهر الجاري انتقد فيه المسلمين الذي يعايدون الآخرين برأس السنة، وفق «فرانس برس».

وردا على سؤال لإذاعة «فرانس إنتر»، الثلاثاء، اعتبر جيرالد دارمانان أن «عدم المعايدة بالسنة الجديدة بحجة عدم ملاءمة ذلك مع ما يفعله أصدقاء أو رفاق أو إخوة هذه الشخصية أو تلك أيا كانت درجة قدسيتها، ليس دليلا جيدا على الاندماج في المجتمع الفرنسي».

لكنه أوضح أن «أجهزة وزارة الداخلية ستعيد بلا شك درس طلبه».

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وتقدم مغني الراب باعتذار، الأحد. وقال لجريدة «لو جورنال دو ديمانش» الفرنسية «أنا نادم تماما على هذا الفيديو.. لم أكن أريد أن أجرح الناس. الإيمان شأن خاص لكل شخص».

وأوضح المغني «عدم كوني فرنسيا هو من أكثر الأمور التي أندم عليها. كل ذكرياتي في فرنسا.. عندما أسافر إلى قطر أو الولايات المتحدة أقدم نفسي كفنان فرنسي وليس كونغوليا». وتابع: «تنقصني الوثيقة الرسمية. لكن ذلك يتوقف علي فحسب. الرفض مرتبط على ما يبدو بمخالفة ارتكبتها عندما كنت قاصرا. لكن سجلي نظيف».

لكن جريدة «لو باريزيان» اليومية نشرت تحقيقا عن المغني برواية أخرى. فهو قدم أول طلب للحصول على الجنسية الفرنسية في 2013 لكن «الإجراء تعثر». وقال «وزير داخلية سابق» في مقابلة مع الجريدة، إن الرفض الذي تلقاه العام 2017 يعود إلى «عدم دفعه غرامات مخالفات مرورية وعدم قدرته على جعل فرنسا مركز مصالحه المادية» علما بأنه يعيش خلال جزء كبير من السنة في مراكش (المغرب).

ووصل المغني وكاتب الأغاني المولود باسم غاندي دجونا في كينشاسا العام 1986، إلى فرنسا وهو في الثانية من العمر برفقة والديه اللذين هربا من جمهورية الكونغو الديموقراطية التي كانت تعرف في ذلك الوقت بزائير في ظل حكم الرئيس موبوتو سيسي سيكو.

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