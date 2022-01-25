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الموت يغيب مؤلف «فاليريان إيه لوريلين»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 يناير 2022, 10:18 صباحا
الموت يغيب مؤلف «فاليريان إيه لوريلين»
صورة مؤرخة في 12 يونيو 2017 للكاتب جان كلود ميزيير في باريس (أ ف ب)
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أعلنت دار النشر «دارغو» وفاة مؤلف القصص المصورة الفرنسي، جان كلود ميزيير، أحد مؤلفي سلسلة «فاليريان إيه لوريلين»، ليل السبت الأحد.

وقالت «دارغو» في بيان: «ببالغ الحزن، علمنا بوفاة جان كلود ميزيير ليل 23 يناير 2022 عن عمر 83 عامًا»، وفق «فرانس برس».

وأضافت: «يرتبط اسم ميزيير بشخصيتَي فاليريان ولوريلين اللذين شارك في ابتكارهما ورسمهما لأكثر من 50 عامًا، جنبًا إلى جنب مع كاتب السيناريو وصديقه القديم بيار كريستان».

وميزيير الذي تأثر به عديد المؤلفين، هو إحدى الشخصيات البارزة في سلسلة القصص المصورة الفرنسية-البلجيكية هذه، مع ميل إلى الخيال العلمي.

وعمل أيضًا في الرسم التوضيحي والتصوير الفوتوغرافي والسينما والتلفزيون.

وعلّقت دار «دارغو» قائلة: «إن طاقته وشخصيته القوية وأعماله الخيرية وبساطته وبهجة حياته وفضوله، جعلته شخصًا له قيمته ومحبوبًا جدًّا».

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