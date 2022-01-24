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«سبايدر-مان» يتسلق قمة شباك التذاكر مجددا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 24 يناير 2022, 04:00 مساء
«سبايدر-مان» يتسلق قمة شباك التذاكر مجددا
شخص بزيّ «سبايدرمان» خلال العرض الأول لفيلم «نو واي هوم» في لوس أنجليس، 13 ديسمبر 2021 (أ ف ب)
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أعلنت شركة «إكزيبيتر ريليشنز» أن فيلم «سبايدر-مان: نو واي هوم» عاد إلى الصدارة في شباك التذاكر في أميركا الشمالية مع تحقيقه إيرادات بلغت 14,1 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وهذا الفيلم وهو الأول في زمن كوفيد الذي جمع أكثر من مليار دولار في شباك التذاكر في أميركا الشمالية والعالم منذ إطلاقه، أزاح فيلم الرعب «سكريم» الذي احتل مركز الصدارة نهاية الأسبوع الماضي، وفق «فرانس برس».

وبعد ستة أسابيع من إطلاقه، يواصل الفيلم الذي أنتجته شركة «سوني» إنعاش صناعة السينما التي تأثرت بشكل كبير بالوباء مع بلوغ عائداته في كل أنحاء العالم 1,69 مليار دولار.

وأتت النسخة الجديدة والخامسة من سلسلة أفلام «سكريم» في المركز الثاني. وحقق فيلم الرعب هذا وهو من إنتاج «باراماونت ستوديوز» 12,4 مليون دولار في شبابيك التذاكر الأميركية والكندية من الجمعة إلى الأحد.

أما فيلم الرسوم المتحركة «سينغ 2» العائلي من إنتاج شركة «يونيفرسال» فحافظ على المركز الثالث مع تحقيقه 5,7 ملايين دولار في نهاية الأسبوع (10 ملايين متوقعة خلال أربعة أيام).

وحلّ فيلم «رديمينغ لوف» وهو أيضا من إنتاج «يونيفرسال» رابعا بإيرادات بلغت 3,7 ملايين دولار.

واحتفظ فيلم «دي كينغز مان» بالمركز الخامس محققا 1,8 مليون دولار. ويؤدي أدوار البطولة في هذا الفيلم الكوميدي التجسسي كل من رالف فينيس وغيما أرتيرتون وريس إيفنز وماثيو غود.

وفي ما يأتي الأفلام المتبقية في قائمة الأعمال العشرة الأولى في شباك تذاكر أميركا الشمالية:
6- «ذي 355» (1,6 مليون دولار)

7- «أميريكن أندردوغ» (1,2 مليون دولار)

8- «ذي كينغز دوتر» (750 ألف دولار)

9- «ويست سايد ستوري» (698 ألف دولار)

10- «ليكوريس بيتزا» (683 ألف دولار)

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