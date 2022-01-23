هاني متواسي: سعيد بنجاح «القدس تتكلم» (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

حققت أغنية «القدس تتكلم» للفنان هاني متواسي انتشارًا ملحوظًا بالنسبة لأغنية وطنية في ظل زخم الإصدارات الفنية على المنصات الموسيقية والإعلامية.

وتحدث متواسي عن هذا العمل، في مقابلة له على إحدى القنوات الفضائية، معبرًا عن فخره بهذا الإنجاز الفني، الذي استغرق منه عامًا كاملًا من كتابة وتلحين وتوزيع موسيقي، وتعاونه مع المبدع سيف الكسواني في تصميم وإخراج الفيديو، وفقًا لبيان.

وأضاف، ضمن حواره، أن لا شيء أقوى وأجمل من أن يقف الإنسان مدافعًا عما يؤمن به، وأن يقول كلمة الحق، مؤكدًا: «بتكاتفنا نستطيع تحرير العالم من العنف والفساد».

وحقق هاني مجموعة من الإنجازات المميزة خلال مسيرته المهنية، حيث حصدت أعماله أكثر من 50 مليون مشاهدة وحظيت بإعجاب الجمهور في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا، بالإضافة إلى إحياء عديد العروض الحية والبرامج التلفزيونية الناجحة، بما في ذلك تعاونه مع المنتج العالمي الحائز جائزة «غرامي»، كوينسي جونز، وقدم عروضًا حضرها ما يزيد على 100 ألف شخص حول العالم، وشارك كعضو لجنة تحكيم في برنامج المواهب التلفزيوني «نجم الأردن».

كما اشتهر هاني بالتنويع بين الأنواع والأنماط الموسيقية، واتخذت موسيقاه الحديثة طابعًا اجتماعيًّا وسياسيًّا، وتناولت موضوعات الهوية والقمع والثورة الفكرية بطريقة مستوحاة من الإندي روك والألحان العربية التقليدية.

وحظيت أغنية «اسمي العزابي» وهي الأولى ضمن سلسلة من الأغاني بما يقرب من سبعة ملايين مشاهدة على منصة «يوتيوب» وحدها منذ إطلاقها في العام 2017.