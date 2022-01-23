Atwasat

لبنان يرمم 17 قطعة فنية شوهها انفجار مرفأ بيروت

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 23 يناير 2022, 10:00 صباحا
لبنان يرمم 17 قطعة فنية شوهها انفجار مرفأ بيروت
وزير الثقافة اللبناني عباس مرتضى (في الوسط) يطّلع على لوحة للفنان اللبناني حسين ماضي خلال افتتاح معرض في بيروت في 20 يناير 2022 للوحات مرممة كانت تضررت جراء انفجار مرفأ بيروت (أ ف ب)
alwasat radio

وصفت مسؤولة في منظمة الـ«يونيسكو»، الخميس، إنقاذ أعمال فنية لبنانية تضررت جراء انفجار مرفأ بيروت بأنه بمثابة «أعجوبة».

وأعاد متحف لبناني بدعم من المنظمة الأممية ترميم 17 قطعة فنية طالها الدمار، الذي أصاب أحياء واسعة من العاصمة اللبنانية، وفق «فرانس برس».

ويضم معرض، يقام للمناسبة في سرداب كنيسة مار يوسف للآباء اليسوعيين في بيروت ويحمل عنوان «Lift»، منحوتة واحدة و16 لوحة تشكيلية لفنانين لبنانيين معروفين، شوهها انفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020 وترك آثاره عليها ثقوبًا وخدوشًا وتمزيقًا وتكسيرًا بدت معها شاهدة على المأساة التي حصدت أكثر من 200 قتيل و6500 جريح.

وتولى متحف بيروت للفنون «بيما» ترميم هذه القطع بفضل منحة مالية قدمتها حكومة أيسلندا لـ«يونيسكو» ضمن مبادرة لبيروت، وهي نداء دولي لجمع التبرعات أطلقته المديرة العامة الـ«يونيسكو» أودري أزولي، من بيروت، لدعم إعادة تأهيل المدارس والمباني التراثية التاريخية والمتاحف والمعارض والصناعة الإبداعية التي تعرضت لأضرار جسيمة بفعل الانفجار.

وقالت مديرة مكتب الـ«يونيسكو» الاقليمي في بيروت كوستانزا فارينا، خلال افتتاح المعرض، إنه «يندرج ضمن هذه المبادرة الهادفة إلى دعم جهود إعادة الإعمار، وإلى وضع الثقافة والتربية في صميم هذه الجهود».

وأضافت: «استثمرنا في إعادة إعمار المدارس، وكذلك في المباني التاريخية وإعادة إحياء الحياة الثقافية، وهذا المعرض هو نتيجة مذهلة لذلك. هو بمثابة أعجوبة». ووُضعت إلى جانب بعض القطع صور لها قبل الترميم، مع شرح عما كان عليه وضعها.

ووصفت مديرة المتحف ميشيل حداد هذه الأعمال التي ستبقى معروضة حتى السبت بـ«الحديثة والمعاصرة». وتغلب على اللوحات المناظر الطبيعية.

وأوضحت حداد لوكالة «فرانس برس» أن الأعمال التي حصل عليها «بيما» من وزارة الثقافة ومن القصر الحكومي ومن مجموعات خاصة، وستعاد إلى مواقعها الأصلية بعد انتهاء المعرض، «كانت بغالبيتها ممزقة مما تطلب عملًا دقيقًا من فريق الترميم». واستعان المتحف لهذا الغرض بثلاثة خبراء من ألمانيا «عملوا مدى ستة أسابيع على ترميم القطع مع الفريق اللبناني الذي يضم خمسة فنيين».

وتعود الأعمال المرممة إلى عدد من أبرز الفنانين اللبنانيين، كبول غيراغوسيان وبيبي زغبي ورفيق مجذوب وأمين الباشا وحسن جوني وشوقي شمعون وحسين ماضي وجميل ملاعب. وقالت حداد: «أردنا أن نحافظ على تراثنا وعلى أعمال عدد من الفنانين المهمين».

وشرحت مرممة اللوحات ضمن فريق «بيما»، نايري كوتكليان، أن «تقنيات عدة استُخدمت لترميم اللوحات بحسب الأضرار التي تعرضت لها كل قطعة». وأضافت: «لترميم اللوحات الممزقة مثلاً، عملنا على نسج كل خيط من خيوطها ثم وضعنا طبقة من مادة تُطلى بلون اللوحة».

وبالإضافة إلى الآثار التي تركها انفجار مرفأ بيروت، يعيش لبنان أسوأ أزمة منذ الحرب الأهلية التي شهدها بين العامين 1975 و1990. فنظامه المصرفي يعاني شللًا منذ العام الماضي وفقدت عملته 80% من قيمتها كما تفرض البنوك قيودًا صارمة على عمليات السحب النقدي. وأدى الانفجار الذي دمر مساحات شاسعة من بيروت إلى تفاقم الانهيار المالي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

موجة ذعر في «وول ستريت» بعد تراجع مؤشر «ناسداك»

موجة ذعر في «وول ستريت» بعد تراجع مؤشر «ناسداك»
روسيا تسجل عدد إصابات قياسيا بـ«كوفيد-19» لليوم الثاني على التوالي

روسيا تسجل عدد إصابات قياسيا بـ«كوفيد-19» لليوم الثاني على التوالي
«حراك الوادي» يطالب بصيانة طريق أوباري - سبها - غات

«حراك الوادي» يطالب بصيانة طريق أوباري - سبها - غات
مواجهات نارية في المرحلة الإقصائية بتصفيات أفريقيا لكأس العالم

مواجهات نارية في المرحلة الإقصائية بتصفيات أفريقيا لكأس العالم
دارنس يتعاقد مع المدرب التونسي أنيس العيساوي

دارنس يتعاقد مع المدرب التونسي أنيس العيساوي
انتهت عبر «WTV».. النصر 0 - 1 الأهلي بنغازي

انتهت عبر «WTV».. النصر 0 - 1 الأهلي بنغازي
مسؤول عسكري: الجيش الإثيوبي يعتزم «إبادة» القوات في تيغراي.. ولن نتفاوض

مسؤول عسكري: الجيش الإثيوبي يعتزم «إبادة» القوات في تيغراي.. ولن نتفاوض
الأصفر يرصد «ركلة جزاء» حصل عليها الليبيون في رواية جديدة

الأصفر يرصد «ركلة جزاء» حصل عليها الليبيون في رواية جديدة
الذهب يصعد إلى مستويات عالية ويرتفع 1% خلال أسبوع

الذهب يصعد إلى مستويات عالية ويرتفع 1% خلال أسبوع
«بيتكوين» تفقد نصف قيمتها

«بيتكوين» تفقد نصف قيمتها
«اختفاء ملياري دولار».. مذكرة توقيف في بروكسل بحق رئيس الهيئة الليبية للاستثمار

«اختفاء ملياري دولار».. مذكرة توقيف في بروكسل بحق رئيس الهيئة الليبية للاستثمار
تحذيرات من «الوباء التوأم».. فما هو؟

تحذيرات من «الوباء التوأم».. فما هو؟
جريدة «الوسط»: البرلمان يفتح معركة الإطاحة بحكومة الدبيبة

جريدة «الوسط»: البرلمان يفتح معركة الإطاحة بحكومة الدبيبة
«ميتا» تحذف شبكة حسابات مزيفة تدار من تركيا وتستهدف ليبيا

«ميتا» تحذف شبكة حسابات مزيفة تدار من تركيا وتستهدف ليبيا
الجهاني يحذر من سيناريو الحوكمة الدولية لبعض المناطق الليبية

الجهاني يحذر من سيناريو الحوكمة الدولية لبعض المناطق الليبية
ليبيا تودّع نجم المنتخب الوطني السابق «ديمس الصغير»

ليبيا تودّع نجم المنتخب الوطني السابق «ديمس الصغير»
بالفيديو: «فولكس فاغن» تكشف «قاتلة Passat» الجديدة

بالفيديو: «فولكس فاغن» تكشف «قاتلة Passat» الجديدة
هكسلي: حلاج الأدب الغربي (3-3)

هكسلي: حلاج الأدب الغربي (3-3)
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
وسط انقسام سياسي.. «يلوستون» يجمع الأميركيين
وسط انقسام سياسي.. «يلوستون» يجمع الأميركيين
«نتفليكس» في 2021.. نجاحات عالمية ومستثمرون قلقون
«نتفليكس» في 2021.. نجاحات عالمية ومستثمرون قلقون
رحيل ميت لوف عن 74 عاما
رحيل ميت لوف عن 74 عاما
الفنانة عفاف الصومالي وحرفية الألوان المائية
الفنانة عفاف الصومالي وحرفية الألوان المائية
الموت يغيب بسام الملا مخرج «باب الحارة»
الموت يغيب بسام الملا مخرج «باب الحارة»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وفاة سيدني بواتييه أول نجم أسود في هوليوود عن 94 عاما
وفاة سيدني بواتييه أول نجم أسود في هوليوود عن 94 عاما...
مريم العباني والتلوين بنعومة الأنثى
مريم العباني والتلوين بنعومة الأنثى...
وفاة المقدم الفرنسي إيغور بوغدانوف بعد أيام على رحيل شقيقه
وفاة المقدم الفرنسي إيغور بوغدانوف بعد أيام على رحيل شقيقه...
الكتابة النسائية.. جديد مجلة «الفصول الأربعة»
الكتابة النسائية.. جديد مجلة «الفصول الأربعة»...
جمعة الفزاني فنان الواقعية المعاصرة
جمعة الفزاني فنان الواقعية المعاصرة...
المزيد
لبنان يرمم 17 قطعة فنية شوهها انفجار مرفأ بيروت
لبنان يرمم 17 قطعة فنية شوهها انفجار مرفأ بيروت...
الأصفر يرصد «ركلة جزاء» حصل عليها الليبيون في رواية جديدة
الأصفر يرصد «ركلة جزاء» حصل عليها الليبيون في رواية جديدة...
عرض لوحة نادرة لبوتيتشيلي في مزاد نيويوركي
عرض لوحة نادرة لبوتيتشيلي في مزاد نيويوركي...
الموت يغيب بسام الملا مخرج «باب الحارة»
الموت يغيب بسام الملا مخرج «باب الحارة»...
الفنانة عفاف الصومالي وحرفية الألوان المائية
الفنانة عفاف الصومالي وحرفية الألوان المائية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط