لبنان يرمم 17 قطعة فنية شوهها انفجار مرفأ بيروت

القاهرة - بوابة الوسط

وصفت مسؤولة في منظمة الـ«يونيسكو»، الخميس، إنقاذ أعمال فنية لبنانية تضررت جراء انفجار مرفأ بيروت بأنه بمثابة «أعجوبة».

وأعاد متحف لبناني بدعم من المنظمة الأممية ترميم 17 قطعة فنية طالها الدمار، الذي أصاب أحياء واسعة من العاصمة اللبنانية، وفق «فرانس برس».

ويضم معرض، يقام للمناسبة في سرداب كنيسة مار يوسف للآباء اليسوعيين في بيروت ويحمل عنوان «Lift»، منحوتة واحدة و16 لوحة تشكيلية لفنانين لبنانيين معروفين، شوهها انفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020 وترك آثاره عليها ثقوبًا وخدوشًا وتمزيقًا وتكسيرًا بدت معها شاهدة على المأساة التي حصدت أكثر من 200 قتيل و6500 جريح.

وتولى متحف بيروت للفنون «بيما» ترميم هذه القطع بفضل منحة مالية قدمتها حكومة أيسلندا لـ«يونيسكو» ضمن مبادرة لبيروت، وهي نداء دولي لجمع التبرعات أطلقته المديرة العامة الـ«يونيسكو» أودري أزولي، من بيروت، لدعم إعادة تأهيل المدارس والمباني التراثية التاريخية والمتاحف والمعارض والصناعة الإبداعية التي تعرضت لأضرار جسيمة بفعل الانفجار.

وقالت مديرة مكتب الـ«يونيسكو» الاقليمي في بيروت كوستانزا فارينا، خلال افتتاح المعرض، إنه «يندرج ضمن هذه المبادرة الهادفة إلى دعم جهود إعادة الإعمار، وإلى وضع الثقافة والتربية في صميم هذه الجهود».

وأضافت: «استثمرنا في إعادة إعمار المدارس، وكذلك في المباني التاريخية وإعادة إحياء الحياة الثقافية، وهذا المعرض هو نتيجة مذهلة لذلك. هو بمثابة أعجوبة». ووُضعت إلى جانب بعض القطع صور لها قبل الترميم، مع شرح عما كان عليه وضعها.

ووصفت مديرة المتحف ميشيل حداد هذه الأعمال التي ستبقى معروضة حتى السبت بـ«الحديثة والمعاصرة». وتغلب على اللوحات المناظر الطبيعية.

وأوضحت حداد لوكالة «فرانس برس» أن الأعمال التي حصل عليها «بيما» من وزارة الثقافة ومن القصر الحكومي ومن مجموعات خاصة، وستعاد إلى مواقعها الأصلية بعد انتهاء المعرض، «كانت بغالبيتها ممزقة مما تطلب عملًا دقيقًا من فريق الترميم». واستعان المتحف لهذا الغرض بثلاثة خبراء من ألمانيا «عملوا مدى ستة أسابيع على ترميم القطع مع الفريق اللبناني الذي يضم خمسة فنيين».

وتعود الأعمال المرممة إلى عدد من أبرز الفنانين اللبنانيين، كبول غيراغوسيان وبيبي زغبي ورفيق مجذوب وأمين الباشا وحسن جوني وشوقي شمعون وحسين ماضي وجميل ملاعب. وقالت حداد: «أردنا أن نحافظ على تراثنا وعلى أعمال عدد من الفنانين المهمين».

وشرحت مرممة اللوحات ضمن فريق «بيما»، نايري كوتكليان، أن «تقنيات عدة استُخدمت لترميم اللوحات بحسب الأضرار التي تعرضت لها كل قطعة». وأضافت: «لترميم اللوحات الممزقة مثلاً، عملنا على نسج كل خيط من خيوطها ثم وضعنا طبقة من مادة تُطلى بلون اللوحة».

وبالإضافة إلى الآثار التي تركها انفجار مرفأ بيروت، يعيش لبنان أسوأ أزمة منذ الحرب الأهلية التي شهدها بين العامين 1975 و1990. فنظامه المصرفي يعاني شللًا منذ العام الماضي وفقدت عملته 80% من قيمتها كما تفرض البنوك قيودًا صارمة على عمليات السحب النقدي. وأدى الانفجار الذي دمر مساحات شاسعة من بيروت إلى تفاقم الانهيار المالي.