Atwasat

عرض لوحة نادرة لبوتيتشيلي في مزاد نيويوركي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 22 يناير 2022, 03:38 مساء
عرض لوحة نادرة لبوتيتشيلي في مزاد نيويوركي
لوحة "رجل الآلام" لبوتيتشيلي في مقر دار سوذبيز للمزادات في نيويورك في 21 يناير 2022 قبل طرحها في مزاد (أ ف ب)
alwasat radio

يقام مزاد في نيويورك على لوحة نادرة لبوتيتشيلي تظهر رسمًا للمسيح، وذلك في 27 يناير، حسب ما أعلنت دار «سوذبيز» للمزادات.

ويأتي المزاد بعد عام على تحقيق سعر قياسي بلغ 92 مليون دولار للوحة رسمها هذا المعلم الإيطالي من عصر النهضة، وفق «فرانس برس».

وفيما تُعرض أكثرية أعمال ساندرو بوتيتشيلي، بينها خصوصًا لوحتا «الربيع» و«ولادة الزهرة»، في متحف أوفيزي في فلورنسا، فإن القطع التي يتم تداولها ضمن المجموعات الخاصة تكون أكثر ندرة.

وقال رئيس قسم معلمي الفنون القدماء لدى دار «سوذبيز»، كريستوفر أبوستل، لوكالة «فرانس برس»: «تشير تقديراتنا إلى أن عدد الأعمال التي نعرفها (لبوتيتشلي ضمن مجموعات خاصة) يقترب من خمسة».

وتُعرض اللوحة المطروحة في المزاد، وهي بعنوان «رجل الآلام»، أمام العامة اعتبارًا من السبت في مقر دار «سوذبيز» في نيويورك. وتمثل رسم بورتريه على خلفية سوداء للمسيح بنظرة عميقة مع إكليل شوك على الرأس. ويحيط ملائكة بإكليل الشوك، كما أن يدي المسيح مربوطتان بحبال.

وأوضح كريستوفر أبوستل أن اللوحة رُسمت «على الأرجح» على يد بوتيتشيلي «في أواخر الخمسينات من عمره»، بحدود العقد الأول من القرن السادس عشر، «وكلما تقدمنا في العمر، نصبح أكثر ميلًا إلى استكشاف الذات والاهتمام بالماورائيات والروحانيات. وهذا ما نراه بعمق في هذه اللوحة».

وبقيت اللوحة المحفوظة بصورة جيدة جدًّا، منذ أواسط القرن التاسع عشر مع عائلة واحدة من هواة الجمع، كان أفرادها يعيشون بين إنجلترا وإيطاليا، قبل بيعها إلى أصحابها الحاليين سنة 1963 في مزاد مقابل عشرة آلاف جنيه استرليني حينها، وفق «سوذبيز».

ولفت أبوستل إلى أن «هذا السعر كان مرتفعًا بمقاييس تلك الفترة»، فيما قدّرت الدار قيمة اللوحة بأكثر من 40 مليون دولار.

وفي يناير 2021، بيعت لوحة لبوتيتشيلي بعنوان «الشاب حاملًا ميدالية» في مقابل 92.2 مليون دولار في مزاد في نيويورك نظمته أيضًا «سوذبيز». وكان هذا السعر قياسيًّا للفنان الإيطالي الذي تزيِّن أعماله خصوصًا كاتدرائية سيستينا في الفاتيكان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قناة «WTV» تبث استديو تحليل لديربي الأهلي بنغازي والنصر

قناة «WTV» تبث استديو تحليل لديربي الأهلي بنغازي والنصر
«بيتكوين» تفقد نصف قيمتها

«بيتكوين» تفقد نصف قيمتها
الدبيبة يعلق على «ديربي بنغازي»

الدبيبة يعلق على «ديربي بنغازي»
الموت يغيب بسام الملا مخرج «باب الحارة»

الموت يغيب بسام الملا مخرج «باب الحارة»
ديربي مرتقب بين الأهلي بنغازي والنصر في الدوري الليبي.. السبت

ديربي مرتقب بين الأهلي بنغازي والنصر في الدوري الليبي.. السبت
هونغ كونغ تعدم الهامستر المصابة بـ«كوفيد-19» وسط غضب شعبي

هونغ كونغ تعدم الهامستر المصابة بـ«كوفيد-19» وسط غضب شعبي
السعودية تسجل درجات حرارة متدنية في شكل غير مسبوق

السعودية تسجل درجات حرارة متدنية في شكل غير مسبوق
الاتحاد «بطل الشتاء».. تعرف على نتائج مباريات الجمعة في الدوري الممتاز

الاتحاد «بطل الشتاء».. تعرف على نتائج مباريات الجمعة في الدوري الممتاز
روسيا تطالب بانسحاب القوات الأجنبية التابعة لحلف الـ«ناتو» من رومانيا وبلغاريا

روسيا تطالب بانسحاب القوات الأجنبية التابعة لحلف الـ«ناتو» من رومانيا وبلغاريا
فصل جديد من الخلاف.. «إيرباص» تلغي طلبية للخطوط القطرية

فصل جديد من الخلاف.. «إيرباص» تلغي طلبية للخطوط القطرية
تحذيرات من «الوباء التوأم».. فما هو؟

تحذيرات من «الوباء التوأم».. فما هو؟
جريدة «الوسط»: البرلمان يفتح معركة الإطاحة بحكومة الدبيبة

جريدة «الوسط»: البرلمان يفتح معركة الإطاحة بحكومة الدبيبة
«ميتا» تحذف شبكة حسابات مزيفة تدار من تركيا وتستهدف ليبيا

«ميتا» تحذف شبكة حسابات مزيفة تدار من تركيا وتستهدف ليبيا
الجهاني يحذر من سيناريو الحوكمة الدولية لبعض المناطق الليبية

الجهاني يحذر من سيناريو الحوكمة الدولية لبعض المناطق الليبية
«لست بالرجل الغشاش».. رد رسمي ناري من ديمبيلي على قرار برشلونة

«لست بالرجل الغشاش».. رد رسمي ناري من ديمبيلي على قرار برشلونة
ليبيا تودّع نجم المنتخب الوطني السابق «ديمس الصغير»

ليبيا تودّع نجم المنتخب الوطني السابق «ديمس الصغير»
بالفيديو: «فولكس فاغن» تكشف «قاتلة Passat» الجديدة

بالفيديو: «فولكس فاغن» تكشف «قاتلة Passat» الجديدة
المنفي: المشاكل الحاصلة في ليبيا لا يعالجها الكلام الكثير والخطابات الرنانة

المنفي: المشاكل الحاصلة في ليبيا لا يعالجها الكلام الكثير والخطابات الرنانة
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
هيرودوتس.. للمرة الأولى إلى العربية بلا وسيط
هيرودوتس.. للمرة الأولى إلى العربية بلا وسيط
وسط انقسام سياسي.. «يلوستون» يجمع الأميركيين
وسط انقسام سياسي.. «يلوستون» يجمع الأميركيين
«نتفليكس» في 2021.. نجاحات عالمية ومستثمرون قلقون
«نتفليكس» في 2021.. نجاحات عالمية ومستثمرون قلقون
رحيل ميت لوف عن 74 عاما
رحيل ميت لوف عن 74 عاما
الفنانة عفاف الصومالي وحرفية الألوان المائية
الفنانة عفاف الصومالي وحرفية الألوان المائية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وفاة سيدني بواتييه أول نجم أسود في هوليوود عن 94 عاما
وفاة سيدني بواتييه أول نجم أسود في هوليوود عن 94 عاما...
الكتابة النسائية.. جديد مجلة «الفصول الأربعة»
الكتابة النسائية.. جديد مجلة «الفصول الأربعة»...
مريم العباني والتلوين بنعومة الأنثى
مريم العباني والتلوين بنعومة الأنثى...
وفاة المقدم الفرنسي إيغور بوغدانوف بعد أيام على رحيل شقيقه
وفاة المقدم الفرنسي إيغور بوغدانوف بعد أيام على رحيل شقيقه...
التشكيلي والناقد الفني عدنان بشير معيتيق
التشكيلي والناقد الفني عدنان بشير معيتيق...
المزيد
الأصفر يرصد «ركلة جزاء» حصل عليها الليبيون في رواية جديدة
الأصفر يرصد «ركلة جزاء» حصل عليها الليبيون في رواية جديدة...
عرض لوحة نادرة لبوتيتشيلي في مزاد نيويوركي
عرض لوحة نادرة لبوتيتشيلي في مزاد نيويوركي...
الموت يغيب بسام الملا مخرج «باب الحارة»
الموت يغيب بسام الملا مخرج «باب الحارة»...
الفنانة عفاف الصومالي وحرفية الألوان المائية
الفنانة عفاف الصومالي وحرفية الألوان المائية...
رحيل ميت لوف عن 74 عاما
رحيل ميت لوف عن 74 عاما...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط