الموت يغيب بسام الملا مخرج «باب الحارة»

القاهرة - بوابة الوسط

نعت نقابة الفنانين السوريين المخرج بسام الملا، الذي توفي السبت، عن عمر ناهز الـ 66 عامًا، إثر أزمة صحية طارئة.

ويعتبر الراحل عراب بيئة الدراما الشامية، التي انطلقت مع عمله الأول مسلسل «أيام شامية»، تلته أعمال عديدة من «الخوالي» و«ليالي الصاحية» ثم عمله الأشهر «باب الحارة»، حسب «سكاي نيوز عربية».

وينتمي الملا إلى عائلة فنية عريقة، فوالده الممثل أدهم الملا، وشقيقاه المخرجان مؤمن وبشار الملا.

بدأ الملا مسيرته كمساعد مخرج في مسلسل «تجارب عائلية» مع الراحل علاء الدين كوكش، ثم مخرج منفذ في «حصاد السنين» ليكون مسلسله الأول إخراجًا «الخشخاش»، ثم تلته أعمال حفرت في ذاكرة الناس مثل «كان يا ما كان» و«العبابيد» وكان عمله الأخير «سوق الحرير»، الذي عرض على الشاشات العام الماضي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا».

وقالت رئيسة فرع دمشق لنقابة الفنانين، تماضر غانم، إن الملا توفي في مدينة زحلة بمنطقة البقاع شرق لبنان، «ويجري العمل على نقل جثمانه وتجهيز جنازته في دمشق». وأضافت: «توفي بشكل طبيعي، وكان يعاني مرض السكري»، وفق «فرانس برس».

وحقق «باب الحارة» الذي تدور أحداثه في إحدى حارات دمشق إبان الانتداب الفرنسي قبل نحو قرن من الزمن، نجاحًا عربيًا كاسحًا، خصوصًا في أجزائه الأولى، حتى استحال مرجعًا في أعمال البيئة الشامية.

وشكلت وفاته صدمة لزملائه وأصدقائه في الوسط الفني، لا سيما أنه لم يكن يعاني سوى عوارض روتينية لمرض السكري.