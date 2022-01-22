Atwasat

رحيل ميت لوف عن 74 عاما

القاهرة - بوابة الوسط السبت 22 يناير 2022, 11:35 صباحا
رحيل ميت لوف عن 74 عاما
نجم الروك الأميركي ميت لوف خلال حفلة في هولندا في 11 مايو 2013 (أ ف ب)
alwasat radio

غيب الموت نجم الروك الأميركي، ميت لوف، صاحب إحدى الأسطوانات الأكثر مبيعًا على الإطلاق «Bat Out of Hell»، عن عمر يناهز 74 عامًا.

وجاء في منشور على «فيسبوك»: «بحزن يعتصر قلوبنا، نعلن أن ميت لوف المميز رحل هذا المساء، وكانت إلى جانبه زوجته ديبورا»، وفق «فرانس برس».

وأشار إلى أن «ابنتيه بيرل وأماندا وأصدقاءه المقربين كانوا معه طوال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة».

ولم يحدد المنشور السبب الدقيق لوفاة المغني الذي يعني اسمه الفني بالعربية «رغيف اللحم» في إشارة إلى ضخامة بنيته الجسدية.

واكتسب الراحل مكانته في سبعينات القرن الفائت بفضل قدراته الصوتية وحضوره على المسرح، وحقق نجاحًا عالميًّا العام 1977 بفضل ألبومه Bat out of Hell الذي بيع منه أكثر من 43 مليون نسخة.

وأعاد ميت لوف تفعيل مسيرته الفنية العام 1993 بأغنية I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That) التي فاز عنها بجائزة «غرامي»، وهي بالنسبة إلى صناعة الموسيقى الأميركية بمثابة جوائز الـ«أوسكار».

وبلغ مجموع ألبوماته المبيعة أكثر من 100 مليون خلال مجمل مسيرته الممتدة 60 عامًا.

كذلك خاص ميت لوف المولود في تكساس (واسمه الحقيقي مارفن لي أداي) غمار السينما، ومن الأعمال التي شارك فيها الفيلم الكوميدي الغنائي The Rocky Horror Picture Show عام 1975 وFight Club لديفيد فينتشر العام 1999.

وعانى ميت لوف بعض المشاكل الصحية، أصاب أبرزها أحباله الصوتية. وعاود الحفلات الموسيقية العام 2015 بعد توقف دام عامين، واضعًا بذلك حدًّا للشائعات المتعلقة باعتزاله الغناء.

وأُصيب العام 2016 بعارض صحي بينما كان على خشبة المسرح في كندا، بعدما كان فقد وعيه سابقًا على خشبة المسرح في لندن العام 2003 وفي بيتسبرغ العام 2011.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الدبيبة يعلق على «ديربي بنغازي»

الدبيبة يعلق على «ديربي بنغازي»
ديربي مرتقب بين الأهلي بنغازي والنصر في الدوري الليبي.. السبت

ديربي مرتقب بين الأهلي بنغازي والنصر في الدوري الليبي.. السبت
السعودية تسجل درجات حرارة متدنية في شكل غير مسبوق

السعودية تسجل درجات حرارة متدنية في شكل غير مسبوق
الاتحاد «بطل الشتاء».. تعرف على نتائج مباريات الجمعة في الدوري الممتاز

الاتحاد «بطل الشتاء».. تعرف على نتائج مباريات الجمعة في الدوري الممتاز
روسيا تطالب بانسحاب القوات الأجنبية التابعة لحلف الـ«ناتو» من رومانيا وبلغاريا

روسيا تطالب بانسحاب القوات الأجنبية التابعة لحلف الـ«ناتو» من رومانيا وبلغاريا
فصل جديد من الخلاف.. «إيرباص» تلغي طلبية للخطوط القطرية

فصل جديد من الخلاف.. «إيرباص» تلغي طلبية للخطوط القطرية
تحذيرات من «الوباء التوأم».. فما هو؟

تحذيرات من «الوباء التوأم».. فما هو؟
جريدة «الوسط»: البرلمان يفتح معركة الإطاحة بحكومة الدبيبة

جريدة «الوسط»: البرلمان يفتح معركة الإطاحة بحكومة الدبيبة
الجهاني يحذر من سيناريو الحوكمة الدولية لبعض المناطق الليبية

الجهاني يحذر من سيناريو الحوكمة الدولية لبعض المناطق الليبية
«لست بالرجل الغشاش».. رد رسمي ناري من ديمبيلي على قرار برشلونة

«لست بالرجل الغشاش».. رد رسمي ناري من ديمبيلي على قرار برشلونة
ليبيا تودّع نجم المنتخب الوطني السابق «ديمس الصغير»

ليبيا تودّع نجم المنتخب الوطني السابق «ديمس الصغير»
المنفي: المشاكل الحاصلة في ليبيا لا يعالجها الكلام الكثير والخطابات الرنانة

المنفي: المشاكل الحاصلة في ليبيا لا يعالجها الكلام الكثير والخطابات الرنانة
ما بعد بيان «عقيلة» .. جدل ورسائل داخلية وخارجية حول الحكومة والدستور

ما بعد بيان «عقيلة» .. جدل ورسائل داخلية وخارجية حول الحكومة والدستور
تقرير: 3 دول فاعلة أقل قلقا بشأن تأجيل الانتخابات.. وواشنطن لعبت لعبة مختلفة في ليبيا

تقرير: 3 دول فاعلة أقل قلقا بشأن تأجيل الانتخابات.. وواشنطن لعبت لعبة مختلفة في ...
«بيزنس إنسايدر»: ليبيا ثاني أكبر منتجي النفط في أفريقيا خلال 2021

«بيزنس إنسايدر»: ليبيا ثاني أكبر منتجي النفط في أفريقيا خلال 2021
إنهاء الفترة الانتقالية رهن مبادرات وأهواء الأطراف المتنازعة على السلطة

إنهاء الفترة الانتقالية رهن مبادرات وأهواء الأطراف المتنازعة على السلطة
أفريقيا الوسطى.. أحد فصول الصراع على الاستثمارات الليبية

أفريقيا الوسطى.. أحد فصول الصراع على الاستثمارات الليبية
«تحالف الأضداد».. التقارب بين مجلسي النواب والدولة قد يطيل أمد المرحلة الانتقالية

«تحالف الأضداد».. التقارب بين مجلسي النواب والدولة قد يطيل أمد المرحلة ...
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
الموت يغيب أشهر مغنية برازيلية عن 91 عاما
الموت يغيب أشهر مغنية برازيلية عن 91 عاما
«كورونا» يجبر أديل على تأجيل حفلات لاس فيغاس
«كورونا» يجبر أديل على تأجيل حفلات لاس فيغاس
هيرودوتس.. للمرة الأولى إلى العربية بلا وسيط
هيرودوتس.. للمرة الأولى إلى العربية بلا وسيط
وسط انقسام سياسي.. «يلوستون» يجمع الأميركيين
وسط انقسام سياسي.. «يلوستون» يجمع الأميركيين
«نتفليكس» في 2021.. نجاحات عالمية ومستثمرون قلقون
«نتفليكس» في 2021.. نجاحات عالمية ومستثمرون قلقون
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وفاة سيدني بواتييه أول نجم أسود في هوليوود عن 94 عاما
وفاة سيدني بواتييه أول نجم أسود في هوليوود عن 94 عاما...
الكتابة النسائية.. جديد مجلة «الفصول الأربعة»
الكتابة النسائية.. جديد مجلة «الفصول الأربعة»...
مريم العباني والتلوين بنعومة الأنثى
مريم العباني والتلوين بنعومة الأنثى...
وفاة المقدم الفرنسي إيغور بوغدانوف بعد أيام على رحيل شقيقه
وفاة المقدم الفرنسي إيغور بوغدانوف بعد أيام على رحيل شقيقه...
التشكيلي والناقد الفني عدنان بشير معيتيق
التشكيلي والناقد الفني عدنان بشير معيتيق...
المزيد
الموت يغيب بسام الملا مخرج «باب الحارة»
الموت يغيب بسام الملا مخرج «باب الحارة»...
الفنانة عفاف الصومالي وحرفية الألوان المائية
الفنانة عفاف الصومالي وحرفية الألوان المائية...
رحيل ميت لوف عن 74 عاما
رحيل ميت لوف عن 74 عاما...
«نتفليكس» في 2021.. نجاحات عالمية ومستثمرون قلقون
«نتفليكس» في 2021.. نجاحات عالمية ومستثمرون قلقون...
وسط انقسام سياسي.. «يلوستون» يجمع الأميركيين
وسط انقسام سياسي.. «يلوستون» يجمع الأميركيين...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط