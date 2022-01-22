رحيل ميت لوف عن 74 عاما

القاهرة - بوابة الوسط

غيب الموت نجم الروك الأميركي، ميت لوف، صاحب إحدى الأسطوانات الأكثر مبيعًا على الإطلاق «Bat Out of Hell»، عن عمر يناهز 74 عامًا.

وجاء في منشور على «فيسبوك»: «بحزن يعتصر قلوبنا، نعلن أن ميت لوف المميز رحل هذا المساء، وكانت إلى جانبه زوجته ديبورا»، وفق «فرانس برس».

وأشار إلى أن «ابنتيه بيرل وأماندا وأصدقاءه المقربين كانوا معه طوال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة».

ولم يحدد المنشور السبب الدقيق لوفاة المغني الذي يعني اسمه الفني بالعربية «رغيف اللحم» في إشارة إلى ضخامة بنيته الجسدية.

واكتسب الراحل مكانته في سبعينات القرن الفائت بفضل قدراته الصوتية وحضوره على المسرح، وحقق نجاحًا عالميًّا العام 1977 بفضل ألبومه Bat out of Hell الذي بيع منه أكثر من 43 مليون نسخة.

وأعاد ميت لوف تفعيل مسيرته الفنية العام 1993 بأغنية I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That) التي فاز عنها بجائزة «غرامي»، وهي بالنسبة إلى صناعة الموسيقى الأميركية بمثابة جوائز الـ«أوسكار».

وبلغ مجموع ألبوماته المبيعة أكثر من 100 مليون خلال مجمل مسيرته الممتدة 60 عامًا.

كذلك خاص ميت لوف المولود في تكساس (واسمه الحقيقي مارفن لي أداي) غمار السينما، ومن الأعمال التي شارك فيها الفيلم الكوميدي الغنائي The Rocky Horror Picture Show عام 1975 وFight Club لديفيد فينتشر العام 1999.

وعانى ميت لوف بعض المشاكل الصحية، أصاب أبرزها أحباله الصوتية. وعاود الحفلات الموسيقية العام 2015 بعد توقف دام عامين، واضعًا بذلك حدًّا للشائعات المتعلقة باعتزاله الغناء.

وأُصيب العام 2016 بعارض صحي بينما كان على خشبة المسرح في كندا، بعدما كان فقد وعيه سابقًا على خشبة المسرح في لندن العام 2003 وفي بيتسبرغ العام 2011.