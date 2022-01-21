«كورونا» يجبر أديل على تأجيل حفلات لاس فيغاس

القاهرة - بوابة الوسط

بكلمات خنقتها الدموع، أعلنت المغنية البريطانية أديل، الخميس، إرجاء سلسلة حفلات في لاس فيغاس.

وأرجعت ذلك إلى حالات تأخير عدة، مرتبطة خصوصا بإصابة أعضاء كثر في فريقها بـ«كوفيد-19»، عشية انطلاق العروض، وفق «فرانس برس».

وفي نوفمبر، بعيد طرح ألبومها الرابع المسجل في الاستوديو «30»، كشفت النجمة أنها ستحيي كل عطلة نهاية أسبوع على مدى اثني عشر أسبوعا حفلات في لاس فيغاس اعتبارا من 21 يناير.

وقالت أديل في تسجيل مصور نشرته عبر حسابها على إنستغرام «بذلنا كل ما في وسعنا ليكون كل شيء جاهزا في الوقت المطلوب (...) لكننا واجهنا مشكلات بسبب حالات تأخير في التسليم والكوفيد».

وأضافت المغنية «نصف فريقي مصاب بكوفيد وكان مستحيلا إنجاز التحضيرات للعرض. أنا حزينة للغاية»، متقدمة مجددا بالاعتذار «من جميع من تكبد عناء التنقل» إلى لاس فيغاس لحضور الحفل المقرر أساسا في قاعة «كولوسيوم» بفندق «سيزرز بالاس». ووعدت المغنية البالغة 33 عاما بـ«إعادة برمجة كل الحفلات»، قائلة «نحن نهتم بذلك».