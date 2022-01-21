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الموت يغيب أشهر مغنية برازيلية عن 91 عاما

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 21 يناير 2022, 12:35 مساء
الموت يغيب أشهر مغنية برازيلية عن 91 عاما
المغنية البرازيلية إلزا سواريس في ريو دي جانيرو في 29 سبتمبر 2019 (أ ف ب)
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أعلن المكتب الإعلامي للفنانة إلزا سواريس، الخميس، وفاة إحدى أشهر المغنيات البرازيليات في العالم، عن 91 عاما «لأسباب طبيعية» في منزلها في ريو دي جانيرو.

وجاء في بيان نُشر عبر حساب المغنية على إنستغرام «ببالغ الحزن والأسى نعلمكم بوفاة المغنية والمؤلفة الموسيقية إلزا سواريس عن 91 عاما (...) في منزلها في ريو دي جانيرو، لأسباب طبيعية»، وفق «فرانس برس».

ومع أكثر من ثلاثين ألبوما في رصيدها خلال مسيرة امتدت أكثر من ستة عقود، كانت المغنية السوداء صاحبة الصوت الأجش المميز من أهم المغنيات البرازيليات على الإطلاق.

صوت الألفية
أشار البيان إلى أن «أيقونة الموسيقى البرازيلية المصنفة من أهم فناني العالم والمغنية صاحبة (صوت الألفية) كانت لها حياة استثنائية مكثفة أثّرت بالعالم من خلال صوتها وقوتها وتصميمها». وفي 1999، صنفتها هيئة «بي بي سي» البريطانية «مغنية الألفية البرازيلية».

ومرت إلزا غوميش دي كونسيساو سواريس خلال حياتها بمآس شخصية كثيرة واستحالت رمزا للمقاومة والشجاعة في نهاية حياتها.

وُلدت سواريس في 23 يونيو 1930 لعائلة متواضعة داخل إحدى مدن صفيح ريو دي جانيرو. وقد أرغمها والدها المزارع على الزواج في سن الثانية عشرة، وأصبحت أمّا في سن الثالثة عشرة.

وأنجبت سبعة أطفال من زوجها الأول، توفي اثنان منهم مبكرا. وأصبحت أرملة في سن الحادية والعشرين، وكانت تسرق الطعام لإطعام أطفالها بحسب اعترافات لها.

وعاشت بعدها سبع عشرة سنة مع لاعب كرة القدم البرازيلي مانيه غارينشا الذي أنجبت منه ابنا توفي في سن التاسعة.

وختم البيان «المحبوبة والخالدة إلزا رحلت لتستريح، لكنها ستبقى على الدوام في تاريه الموسيقى وفي قلوبنا وقلوب ملايين المحبين في العالم. كما كانت إلزا سواريس تتمنى، استمرت في الغناء حتى النهاية».

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