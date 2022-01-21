في موسم الدراما الشتوي.. «جسر» نيللي كريم ينافس «نقل عام» محمود حميدة.. وعودة «أبوالعروسة»

القاهرة - بوابة الوسط

ساهمت المنصات الرقمية وتنافسها الشديد في خلق مواسم جديدة للدراما التلفزيونية، كما ساعدت على انتشار الأعمال قصيرة الحلقات، وبعد انتهاء موسم الخريف والذي شهد عرض عدد كبير من الحكايات لمسلسلات «زي القمر»، «إلا أنا»، و«ليه لأ؟» انطلق الموسم الشتوي من منتصف ديسمبر الماضي تقريبا بعرض مجموعة من الأعمال الجديدة أبرزها كان مسلسلي «موضوع عائلي» و«بيمبو»، بالإضافة إلى عودة مسلسل «نصيبي وقسمتك» بجزئه الرابع.

ومن الأعمال الجديدة التي بدأ عرضها هذا الأسبوع كان مسلسل «الجسر» وهو دراما تشويقية يتكون من 6 حلقات، وبطولة نيللي كريم وعمرو سعد، سارة الشامي، أسماء أبو اليزيد، محمد علاء، وعصام عمر، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، عن قصة وإخراج بيتر ميمي.

الجسر

تنطلق أحداث «الجسر» بعد عشرات السنوات من نهاية العالم، بعدما أنهكت الحروب القارات، واستخدمت فيها أسلحة دمار شامل أدت إلى انفجارات نووية في أماكن عدة، ذهب على إثرها ضحايا بمئات الملايين وانهارت دول وحكومات وامتلأت المدن والقرى بالمقابر الجماعية. في ظل هذه الأحداث، كان هناك ناجون في بقاع متفرقة من العالم استطاع بعضهم أن يقاوم الموت والفناء، في مخابئ أنشأوها بأنفسهم وحافظوا فيها على الحد الأدنى من الموارد التي تعينهم على البقاء.

كما بدأ أخيرا عرض مسلسل «الفرح فرحنا» بطولة أوس أوس، ويزو، محمد ثروت، ميرنا جميل، أوتاكا، سامي مغاوري، عارفة عبدالرسول، وإيمان السيد، من تأليف حسن مصطفى محرم، سيناريو وحوار الثلاثي خليفة وأحمد محارب وعبده وإشراف عام على الكتابة أوتاكا وإخراج معتز التوني. وتدور أحداث «الفرح فرحنا» في إطار كوميدي حول مجموعة من الأشخاص يسكنون في حارة شعبية وكل منهم يسعى إلى كسب رزقه بطريقته.

أبوالعروسة

بدءا من السبت 22 يناير الجاري، يعرض الجزء الثالث من مسلسل «أبوالعروسة» الذي يكتبه ويخرجه هاني كمال، ومن بطولة سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، رانيا فريد شوقي، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، ونور محمود. وتدور أحداث المسلسل حول المشكلات داخل الأسرة المصرية بين الآباء والأبناء، نظراً لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذي طرأ على المجتمع، ويركز المسلسل على الطبقة الوسطى والتحولات التي أصابتها، وشخصية الموظف المصري وكيف تغيرت في الفترة الأخيرة.

وبدءا من السبت 29 يناير الجاري أيضا، يعرض مسلسل «نقل عام» بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبدالعزيز، محسن محيي الدين، عابد عناني، أميرة أديب، ونهلة سلامة.

تدور أحداث «نقل عام» حول أسرة سائق نقل عام والذي يجسد شخصيته النجم محمود حميدة والذي يحظى بعدد كبير من الأبناء من زوجته التي تجسد شخصيتها الفنانة سوسن بدر، بينما تجسد النجمة الكبيرة سميحة أيوب دور والدته.

ورق التوت

من المنتظر أيضا عرض مسلسل «ورق التوت» بطولة شريف سلامة، ثراء جبيل، خالد أنور، أسماء جلال، محمد كيلاني، آية سليم ومصطفى منصور، يارا جبران، عمرو صالح، محمد ناصر، يوسف الأسدي، تقى حسام، حنان عادل، ومعتز هشام، من تأليف عبادة نجيب، وإخراج حسام علي.

تدور أحداث «ورق التوت» داخل الأكاديمية العليا للفنون المسرحية، في إطار دراما متشابكة، ونكتشف من خلال القصة الخلفيات الاجتماعية لكل الأبطال، ويناقش العمل بعض القضايا الحساسة منها الختان، العنف المنزلي، تحدید النسل، الجھل، الاضطراب النفسي، التنمر، التحرش الجنسي وغيرها.