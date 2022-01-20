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مهرجان «برلين السينمائي» بنسخة حضورية الشهر المقبل

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 يناير 2022, 12:27 مساء
مهرجان «برلين السينمائي» بنسخة حضورية الشهر المقبل
المدير الفنّي لمهرجان «برلين» كارلو شاتريان والمديرة العامة مارييت ريسنبيك في برلين، 19 يناير 2022 (أ ف ب)
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أعلن منظمو مهرجان «برلين السينمائي»، الأربعاء، قائمة من 18 فيلمًا ستتنافس للفوز بجائزة الدب الذهبي في نسخة 2022 من الحدث الذي سيقام حضوريًا الشهر المقبل رغم بلوغ موجة الإصابات بالمتحور أوميكرون ذروتها في ألمانيا.

في المجموع، اختير 18 فيلمًا في المسابقة الرسمية لمهرجان «برلين السينمائي» خلال دورته الثانية والسبعين التي تقام من 10 حتى 16 فبراير بقدرات استيعابية محدودة بسبب طفرة الإصابات بالمتحور أوميكرون، بعد نسخة 2021 افتراضية بشكل كامل، وفق «فرانس برس».

وقال المدير الفنّي للمهرجان كارلو شاتريان «إن الأفلام، مثل كل عام، هي وصف جيّد للعالم في حالة تحوّله الحالية ولكن أيضا لشكل العالم آنفا وكيف يمكن أن يصبح أو يكون».

وسُجل حضور فرنسي قوي في القائمة النهائية للمنافسة، مع أعمال للمخرجين فرنسوا أوزن (في افتتاح المهرجان) وكلير دونيه والمخرج الفرنسي الكمبودي ريتي بانه.

كما تضم القائمة فيلما للأميركية فيليس ناغي كاتبة سيناريو فيلم «كارول»، والفائز السابق بالمهرجان الإيطالي باولو تافياني.

كذلك ستُمنح الممثلة الفرنسية إيزابيل أوبير جائزة تكريمية عن مجمل مسيرتها.

وتوقع مديرا المهرجان مارييت ريسنبيك وكارلو شاتريان حضور آلاف الضيوف من مختلف أنحاء العالم، مشيرين في مؤتمر صحفي افتراضي إلى أن القائمين على الحدث توصلوا إلى خطة مع السلطات الصحية المحلية لإقامة المهرجان.

ويتضمن الحدث هذا العام برنامجا أقصر، مع اشتراط أن يكون جميع المشاركين قد تلقوا اللقاح المضاد لـ«كورونا» أو تعافوا من الفيروس.

وستُحصر العروض المخصصة للمراسلين الصحفيين والنقاد بسبعة أيام، تليها أربعة أيام من الأفلام لعامة الناس.

ولا تزال دور السينما والمسارح مفتوحة في ألمانيا، لكن تم إلغاء معظم الأحداث والمعارض الكبيرة في جميع أنحاء البلاد في محاولة للحد من انتشار الفيروس.

وجاء هذا الإعلان في وقت تجاوزت حصيلة الإصابات الجديدة بـ«كوفيد-19» في ألمانيا عتبة المئة ألف إصابة في يوم واحد للمرة الأولى، مع توقع وزير الصحة كارل لوترباخ أن تصل الموجة الحالية من الإصابات إلى ذروتها في منتصف فبراير.

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