عرض 30 فيلما في الدورة الرابعة لـمهرجان «ميدفست مصر»

القاهرة - بوابة الوسط

يعقد ملتقى «ميدفست مصر» دورته الرابعة تحت عنوان «لحظات» في الفترة من 20 وحتى 23 يناير الجاري؛ حيث تناقش تلك الدورة اللحظات التي تمر في طفولتنا وتشكل شخصياتنا ليظل لها تأثير علينا بمرور السنين.

تبدأ فعاليات المهرجان، الخميس، بعرض برنامج للأفلام القصيرة بسينما زاوية في تمام الساعة السادسة مساءً يعقبها جلسة حوارية لمناقشة الأفلام من الناحية الفنية والطبية من قبل خبراء في مجالي الفن والصحة، وفقًا لبيان.

يضم برنامج «ميدفست مصر» في دورته الجديدة 30 فيلمًا قصيرًا من 18 دولة مختلفة، كما سيُعرض فيلم روائي طويل لأول مرة في الوطن العربي وهو «Looted» بحضور بطله ومخرجه من المملكة المتحدة ويعقبه مناقشة يديرها المخرج أمير رمسيس.

بالإضافة إلى البرنامج الموازي الذي يشمل 12 ورشة عمل تفاعلية مجانية الحضور، ومن أبرزها ورشة الصحة النفسية للأطباء وورشة الصحة النفسية للممثلين، فضلا عن ورش عمل تخص الأطفال لإعطائهم المساحة للتعبير عن أنفسهم ومشاركة آبائهم في ورش تفاعلية تخلق بينهما حلقة وصل ولغة حوار.

سوف يدير ورش العمل باقة من صانعي الأفلام، منهم كُتاب سيناريو، وأخصائيو علم نفس وأطباء من مصر ومن دول أخرى مثل ألمانيا والمملكة المتحدة.

«ميدفست مصر» ملتقى سينمائي فريد من نوعه؛ حيث يُسلّط الضوء على العلاقة بين الفن والصحة ويسعى لإيجاد مساحات مشتركة بين المجالين وذلك من خلال إقامته ثلاث دورات سابقة بعنوان «الحالة النفسية»، «المرأة»، و«الطفل» على الترتيب.