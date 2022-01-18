مزاد سوثبي يعرض لوحات الفن الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط (خاص)

تنظم دار مزادات سوثبي اليوم معرضًا في نيويورك، يستعرض سلسلة من لوحات الرسامين القدامى والمنحوتات والفن الأوروبي، ويتصدر الأسبوع بيع اللوحات الرئيسية وأعمال النحت عبر 57 عملاً تشمل اللوحات والمنحوتات الأوروبية التي يعود تاريخها إلى الفترة من الرابع عشر إلى التاسع عشر مع بعض اللوحات من القرن الماضي.



كما تعرض دار مزادات سوثبي لوحات رسام عصر النهضة بوتيتشيلي ومجموعة من Master to Master: The Nelson Shanks Collection التي تتكون من 53 قطعة من اللوحات الباروكية وأعمال النحت والرسم من مجموعة الرسام الواقعي الأميركي نيلسون شانكس وعناصر من مرسمه، وفقًا لموقع اليوم السابع.



ويختتم الأسبوع بالعديد من المبيعات عبر الإنترنت منها «اللوحات الرئيسية والأعمال البريطانية المرسومة على الورق، والنحت»، ويشمل المزاد عددًا من اللوحات المهمة في عصر النهضة، واللوحات الهولندية والفلمنكية التي تعود إلى القرن السابع عشر، والبورتريه عبر العصور، والمناظر الطبيعية