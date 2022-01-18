إطلاق اسم محمود ياسين على الدورة الافتتاحية لمهرجان «بورسعيد السينمائي»

القاهرة - بوابة الوسط

قررت إدارة مهرجان «بورسعيد لسينما العالم القديم» برئاسة المخرج إسماعيل مراد إطلاق اسم الفنان الكبير المصري الراحل محمود ياسين على الدورة الافتتاحية للمهرجان التي تقام خلال الفترة من 25 وحتى 30 يونيو المقبل.

وقال مراد: «محمود ياسين هو أحد أبناء بورسعيد ورمز فني مصري وعربي كبير ومن الطبيعي أن يكرمه المهرجان ونتشرف أن تحمل الدورة اسمه».

وأضاف «تكريم المهرجان لمحمود ياسين لن يتوقف عند حد إطلاق اسمه على الدورة بل ستحمله أيضا جائزة أفضل ممثل في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة حيث سيظل اسمه متواجدا معنا طيلة الدورات المقبلة من المهرجان».

وتابع: «تواصلت مع أسرة الفنان الراحل وأعرب ابناه السيناريست عمرو والفنانة رانيا محمود ياسين وأرملته الفنانة الكبيرة شهيرة عن سعادتهم وتقديرهم لمحافظة بورسعيد مسقط رأس الفنان الكبير وللمهرجان على هذا التكريم وأكدوا مشاركتهم في الاحتفالية الخاصة التي سيقيمها المهرجان تكريما لاسم الراحل الكبير».

يشار إلى أن محافظة بورسعيد أزاحت الستار عن تمثال الفنان الراحل بحديقة المركز الثقافي في نطاق حي الشرق خلال احتفالاتها بالذكرى الـ65 لعيد النصر في الثالث والعشرين من ديسمبر الماضي بحضور عدد من أفراد الأسرة.