نيللي كريم: أقدم شخصية دكتاتورية في «الجسر»

القاهرة - بوابة الوسط

بدأ، الإثنين، عرض المسلسل القصير «الجسر» على منصة شاهد، وهو عبارة عن رحلة إلى المجهول تنطلق حينما يحاول من تبقى على الأرض الوصول إلى بقعة الضوء الوحيدة المتبقاة فيها.

وتكشف نيللي كريم تفاصيل شخصيتها «دليلة»، واصفة إياها بـ«الشخصية غير التقليدية في زمن غير تقليدي ضمن تجربة مختلفة عن أي عمل آخر»، وفقا لبيان.

وتضيف «أن السداسية هي مزيج من الحركة والتشويق بعد نهاية العالم، حيث تعيش مجموعات من الناس في مستعمرة ولديها زعيمها الخاص، وأنا هي زعيمة (مستعمرة دليلة)، والتي تتخذ قرارات يومية مبنية على مبادئ وضعها والدها».

وتشير إلى أن «الشخصية ديكتاتورية ترى نفسها دائما على حق، وهدفها الأهم حماية الناس في هذه المستعمرة».

وبعد تقديمها مختلف الألوان الدرامية، تخوض نيللي تجربة خاصة، وتقول «أحب النقلات والتنويع، وهذا يرضيني كممثلة، وليس فقط تنوع الأدوار بل تنوع الأزمنة أيضا»،

موضحة «إنني أحب أعمال الحركة والأكشن، ويسهل علي أداء المشاهد كوني رياضية في الأساس، كما أن هناك فريق عمل كامل يساعدنا في المشاهد».

«الجسر»، قصة وإخراج بيتر ميمي وكتابة محمد سليمان عبد المالك، وبطولة عمرو سعد ونيللي كريم وآخرين، ويُعرض على «شاهد VIP».