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«مزاد القرن» على دارة الأمراء يثير ضجة في إيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 يناير 2022, 05:00 مساء
«مزاد القرن» على دارة الأمراء يثير ضجة في إيطاليا
دارة «كازينو ديلورورو» التابعة لفيلا لودوفيزي بونكومباني في روما، 15 يناير 2022 (أ ف ب)
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تُطرح دارة الأمراء لودوفيزي بونكومباني المزخرفة بالجدارية الوحيدة الموقعة من كارافاجو، في حدث يقام، الثلاثاء، وصفته الصحافة المحلية بأنه «مزاد القرن»، ما يثير استياء عشاق الفنون الذين يطالبون الدولة الإيطالية بالاستحواذ عليها.

وإضافة إلى اللوحة الاستثنائية، تضم هذه الدارة البالغة مساحتها 2800 متر مربع في وسط روما والواقعة بين شارع فيا فينيتو الشهير وموقع السلالم الإسبانية، لوحات جدارية من تصميم الفنان الباروكي الشهير غورتشينو (1591-1666) وحديقة فخمة، وفق «فرانس برس».

وتضج الصحافة الإيطالية بشائعات حول أسماء المشترين المحتملين لهذا الكنز الفني والمعماري، وتشمل بورصة الأسماء بعضا من أثرى أثرياء العالم من أمثال بيل غيتس وسلطان بروناي.

وتُقدَر قيمة Casino dell'aurora، الاسم الرسمي لهذا القصر الاستثنائي، بحوالي 471 مليون يورو، ما يمثل ربع الميزانية السنوية لوزارة الثقافة الإيطالية.

مشاحنات الورثة
وقررت محكمة في روما إجراء هذا المزاد لإنهاء المشاحنات بين ورثة الأمير نيكولو لودوفيزي بونكومباني، كبير هذه العائلة القديمة من النبلاء الرومان الذي توفي العام 2018.

ويدور الخلاف بين الزوجة الثالثة والأخيرة للأمير، ريتا جنريت بونكومباني لودوفيزي، وهي أميركية تبلغ 72 عاما سبق أن ظهرت في مجلة «بلاي بوي»، وأبناء الأمير من زواجه الأول.

ويرغب كثر في أن تفيد الدولة الإيطالية من هذه الفرصة الفريدة لتشتري هذه التحفة الهندسية، وهو ما تطالب به عريضة عبر موقع change.org جمعت ما يقرب من 35 ألف توقيع.

«سيتم بيع Casino dell'aurora، أي ما تبقى من فيلا لودوفيزي التي تغنى بها (الكتاب) نيكولاس غوغول وهنري جيمس وغابرييل دانونزيو بوصفها من روائع إيطاليا في مزاد علني للأفراد، بينما كان ينبغي للدولة أن تمارس حقها في الشفعة على اللوحة الثمينة التي رسمها كارافاجو والتي تبلغ قيمتها 350 مليون يورو»، وفق العريضة.

متحف؟
بحسب وسائل الإعلام الإيطالية، كتب وزير الثقافة الإيطالي داريو فرانشيسكيني في يناير إلى رئيس الوزراء ماريو دراغي وزميله وزير الاقتصاد دانييلي فرانكو لإعلامهما بالقضية.

بموجب القانون الإيطالي، لا يمكن للحكومة ممارسة حقها في الشفعة إلا بعد الاستحواذ على الملكية من جانب فرد خاص، في غضون 60 يوما من إتمام البيع وتقديم سعر الشراء نفسه.

ويقع عمل كارافاجو (واسمه الحقيقي مايكل أنجلو ميريزي، 1571-1610)، والذي يعود تاريخه إلى العام 1597، في الطابق الأول من الدارة. وتمثل هذه اللوحة الزيتية للرسام الإيطالي الشهير الذي توفي قبل الأوان عن عمر 38 عاما، كوكب المشتري وبلوتو ونبتون مع الكرة الأرضية وعلامات الأبراج في الوسط.

وقال مؤرخ الفن وأمين المتحف السابق كلوديو ستريناتي في مقابلة مع وكالة «فرانس برس»، «من المحتمل أن يكون أحد أعماله الأولى.. وهي مثيرة جدا للاهتمام لأنها تتمحور حول موضوع أسطوري بينما رسم كارافاجو أعمالا ذات طبيعة دينية بشكل شبه حصري».

من ناحية أخرى، يعود اسم Casino dell'aurora، الذي رأى النور بداية كمبنى خارجي تابع لفيلا لودوفيزي التي لم تعد موجودة الآن، إلى اللوحة الجدارية التي رسمها غورتشينو وتمثل الإلهة أورورا على عربتها.

وقال ستريناتي «إنه مبنى جميل ومهم للغاية، مع وجود هذه اللوحات الجميلة جدا، لذلك سيكون أمرا إيجابيا للغاية إذا أصبح ملكية عامة ويمكن أن يستوعب متحفا وأنشطة ثقافية».

ويبدأ المزاد الذي دعي إليه أثرياء من أصحاب المليارات من حول العالم ظلت قائمتهم سرية، الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي (14:00 ت غ) يوم الثلاثاء ويستمر 24 ساعة. وجرى تحديد الحد الأدنى لسعر الانطلاق عند 353 مليون يورو. وستُقبل المزايدات فقط ممن دفعوا 10% من سعر الانطلاق.

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