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«الليبية للآداب» تحضر لعدد من الندوات الأدبية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 يناير 2022, 01:15 مساء
«الليبية للآداب» تحضر لعدد من الندوات الأدبية
الجمعية الليبية للآداب والفنون تستعد لإقامة عدد من الفعاليات والندوات الأدبية خلال الفترة المقبلة (فيسبوك)
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أعلنت الجمعية الليبية للآداب والفنون تحضيرها لإقامة عدد من الفعاليات والندوات الأدبية، خلال الفترة المقبلة، وفق ما أوردته على صفحتها في «فيسبوك»، السبت.

وتقام الندوات في «إحدى الفضاءات الثقافية بالمدينة القديمة، سيتم الإعلان عنها لاحقًا بعد التنسيق مع جهاز إدارة المدينة القديمة طرابلس».

وستكون الندوات والأمسيات على النحو الآتي:
ندوة بالتعاون مع دار الفرجاني للنشر حول رواية الكاتب جمعة بوكليب «نهارات لندنية» في 15 فبراير.

أمسية ثقافية حول الشاعر أحمد الحريري في 25 فبراير.

ندوة بالتعاون مع دار الفرجاني حول روايتي الكاتب منصور بوشناف «العلكة» و«الكلب الذهبي» في 15 مارس.

ندوة بالتعاون مع دار الرواد حول كتاب ظاهر محمد صكر الحسناوي «العهد الملكي وأزمة الحكم في ليبيا» في 29 مارس.

ندوة بالتعاون مع دار الرواد، حول كتاب د فريدة الحجاجي «طيح سعدك»، وكتاب جمعونة سليمان مادي «صباح الخير طرابلس» خلال شهر أبريل، على أن يحدد الموعد بدقة لاحقًا.

الجمعية الليبية للآداب والفنون تستعد لإقامة عدد من الفعاليات والندوات الأدبية خلال الفترة المقبلة (فيسبوك)
الجمعية الليبية للآداب والفنون تستعد لإقامة عدد من الفعاليات والندوات الأدبية خلال الفترة المقبلة (فيسبوك)
الجمعية الليبية للآداب والفنون تستعد لإقامة عدد من الفعاليات والندوات الأدبية خلال الفترة المقبلة (فيسبوك)
الجمعية الليبية للآداب والفنون تستعد لإقامة عدد من الفعاليات والندوات الأدبية خلال الفترة المقبلة (فيسبوك)
الجمعية الليبية للآداب والفنون تستعد لإقامة عدد من الفعاليات والندوات الأدبية خلال الفترة المقبلة (فيسبوك)
الجمعية الليبية للآداب والفنون تستعد لإقامة عدد من الفعاليات والندوات الأدبية خلال الفترة المقبلة (فيسبوك)
الجمعية الليبية للآداب والفنون تستعد لإقامة عدد من الفعاليات والندوات الأدبية خلال الفترة المقبلة (فيسبوك)
الجمعية الليبية للآداب والفنون تستعد لإقامة عدد من الفعاليات والندوات الأدبية خلال الفترة المقبلة (فيسبوك)
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