أنشطة في فرنسا ودول أخرى في المئوية الرابعة لولادة موليير

القاهرة - بوابة الوسط

انطلق، السبت، في فرنسا وعدد من الدول مجموعة احتفالات وأنشطة في مناسبة الذكرى المئوية الرابعة لولادة موليير، أشهر الكتّاب المسرحيين في فرنسا وأكثرهم شعبية.

ويصادف، السبت، تاريخ 15 يناير الذي تحمله شهادة معمودية موليير (المولود جان باتيست بوكلان) العائدة إلى سنة 1622، ولذلك يُعتقد أنه ولد قبل يوم أو اثنين، وفق «فرانس برس».

ونظرا إلى الرمزية الكبيرة لموليير بالنسبة إلى فرنسا، يعمل الممثل فرانسيس أوستر منذ سنوات لضم جثمانه إلى البانتيون، «مقبرة العظماء» الفرنسية.

وتقام الاحتفالات خصوصًا في أهم الأماكن التي ميزت مسيرة موليير كقائد فرقة مسرحية وكاتب مسرحي، ويقام أبرزها في «داره»، أي مقر فرقة الـ«كوميدي فرانسيز» الفرنسية في باريس التي تأسست بعد سبع سنوات على وفاته وشكلت استمرارًا لفرقته.

ولن تقدّم فرقة الـ«كوميدي فرانسيز» سوى مسرحيات لموليير حتى يوليو.

موجود في الأجواء

وقالت دومينيك بلان، إحدى أكثر من يحظى بإعجاب الجمهور بين ممثلي الفرقة، «لديّ مع موليير علاقة رفقة». وأضافت أن مبنى الـ«كوميدي فرانسيز» الواقع بالقرب من قصر «باليه رويال» ومتحف اللوفر، موجود في قلب المنطقة التي «نشأ ومات فيها، وبالتالي هو موجود بكل مكان في الهواء».

أما الممثل دوني بوداليديس فقال إن «موليير ينام في الكتب إلى أن نؤدي مسرحياته، وعندها يحصل شيء حيوي جدا».

أطلس موليير

وفي فرساي، حيث كان موليير يحظى بحماية الملك لويس الرابع عشر وأمامه ابتكر بعضا من أبرز أعماله، سيعاد عرض بعضها في صيغتها الأصلية.

وفي المدينة التي تنظم «شهر موليير» كل صيف، سيقام تمثال من تصميم الفنان كزافيه فيلان في مايو ويُنظم اعتبارا من السبت، معرض عن الكاتب.

وفي برنامج الاحتفال دشن تمثال آخر، السبت، لموليير في بيزيناس (جنوب شرق فرنسا)، حيث أقام مرات عدة في بداية حياته المهنية.

وفي المركز الوطني للأزياء المسرحية في مولين (وسط فرنسا)، يقام في نهاية مايو معرض «موليير في الأزياء» يستمر حتى بداية نوفمبر. ومن المقرر إقامة معارض أخرى في سبتمبر في الـ«كوميدي فرانسيز» ودار أوبرا باريس (موليير في الموسيقى).

وتنظم مؤتمرات عنه في فرنسا ودول أخرى، إحداها في جامعة «السوربون» في باريس، وأخرى في جامعة «ييل» الأميركية، إضافة إلى ندوات أخرى في مدينتي تورينو وفلورنسا الإيطاليتين، وفقا للموقع المخصص للذكرى moliere2022.org.

وتقام أنشطة متفرقة وعروض لمسرحيات موليير في بلجيكا وسويسرا وحتى في مدينة كانساس سيتي الأميركية.

أما في ما يتعلق بالمنشور، فصدر، الجمعة، «أطلس موليير» الذي يضم 150 خريطة وإنفوغرافيك عن حياة موليير وعمله وزمنه.