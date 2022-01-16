Atwasat

أنشطة في فرنسا ودول أخرى في المئوية الرابعة لولادة موليير

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 يناير 2022, 02:26 مساء
أنشطة في فرنسا ودول أخرى في المئوية الرابعة لولادة موليير
تمثال نصفي لموليير في دار «كوميدي فرانسيز» في باريس، 14 ديسمبر 2021 (أ ف ب)
alwasat radio

انطلق، السبت، في فرنسا وعدد من الدول مجموعة احتفالات وأنشطة في مناسبة الذكرى المئوية الرابعة لولادة موليير، أشهر الكتّاب المسرحيين في فرنسا وأكثرهم شعبية.

ويصادف، السبت، تاريخ 15 يناير الذي تحمله شهادة معمودية موليير (المولود جان باتيست بوكلان) العائدة إلى سنة 1622، ولذلك يُعتقد أنه ولد قبل يوم أو اثنين، وفق «فرانس برس».

ونظرا إلى الرمزية الكبيرة لموليير بالنسبة إلى فرنسا، يعمل الممثل فرانسيس أوستر منذ سنوات لضم جثمانه إلى البانتيون، «مقبرة العظماء» الفرنسية.

وتقام الاحتفالات خصوصًا في أهم الأماكن التي ميزت مسيرة موليير كقائد فرقة مسرحية وكاتب مسرحي، ويقام أبرزها في «داره»، أي مقر فرقة الـ«كوميدي فرانسيز» الفرنسية في باريس التي تأسست بعد سبع سنوات على وفاته وشكلت استمرارًا لفرقته.

ولن تقدّم فرقة الـ«كوميدي فرانسيز» سوى مسرحيات لموليير حتى يوليو.

موجود في الأجواء
وقالت دومينيك بلان، إحدى أكثر من يحظى بإعجاب الجمهور بين ممثلي الفرقة، «لديّ مع موليير علاقة رفقة». وأضافت أن مبنى الـ«كوميدي فرانسيز» الواقع بالقرب من قصر «باليه رويال» ومتحف اللوفر، موجود في قلب المنطقة التي «نشأ ومات فيها، وبالتالي هو موجود بكل مكان في الهواء».

أما الممثل دوني بوداليديس فقال إن «موليير ينام في الكتب إلى أن نؤدي مسرحياته، وعندها يحصل شيء حيوي جدا».

أطلس موليير
وفي فرساي، حيث كان موليير يحظى بحماية الملك لويس الرابع عشر وأمامه ابتكر بعضا من أبرز أعماله، سيعاد عرض بعضها في صيغتها الأصلية.

وفي المدينة التي تنظم «شهر موليير» كل صيف، سيقام تمثال من تصميم الفنان كزافيه فيلان في مايو ويُنظم اعتبارا من السبت، معرض عن الكاتب.

وفي برنامج الاحتفال دشن تمثال آخر، السبت، لموليير في بيزيناس (جنوب شرق فرنسا)، حيث أقام مرات عدة في بداية حياته المهنية.

وفي المركز الوطني للأزياء المسرحية في مولين (وسط فرنسا)، يقام في نهاية مايو معرض «موليير في الأزياء» يستمر حتى بداية نوفمبر. ومن المقرر إقامة معارض أخرى في سبتمبر في الـ«كوميدي فرانسيز» ودار أوبرا باريس (موليير في الموسيقى).

وتنظم مؤتمرات عنه في فرنسا ودول أخرى، إحداها في جامعة «السوربون» في باريس، وأخرى في جامعة «ييل» الأميركية، إضافة إلى ندوات أخرى في مدينتي تورينو وفلورنسا الإيطاليتين، وفقا للموقع المخصص للذكرى moliere2022.org.

وتقام أنشطة متفرقة وعروض لمسرحيات موليير في بلجيكا وسويسرا وحتى في مدينة كانساس سيتي الأميركية.

أما في ما يتعلق بالمنشور، فصدر، الجمعة، «أطلس موليير» الذي يضم 150 خريطة وإنفوغرافيك عن حياة موليير وعمله وزمنه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بث مباشر عبر «WTV».. الأهلي طرابلس 3 - 1 الخمس

بث مباشر عبر «WTV».. الأهلي طرابلس 3 - 1 الخمس
في استعراض «بوابة الوسط» لأجندة أمم أفريقيا الأحد: ظهور تونسي وتأهل إيفواري منتظر واختبار جزائري

في استعراض «بوابة الوسط» لأجندة أمم أفريقيا الأحد: ظهور تونسي وتأهل إيفواري ...
ترامب لمناصريه في أريزونا: الديمقراطيين المتطرفون يريدون جعل الولايات المتحدة «بلدا شيوعيا»

ترامب لمناصريه في أريزونا: الديمقراطيين المتطرفون يريدون جعل الولايات المتحدة ...
تونغا تفلت من خطر «تسونامي»

تونغا تفلت من خطر «تسونامي»
«فرانس برس»: أين ذهبت هيئة الأمر بالمعروف في السعودية؟

«فرانس برس»: أين ذهبت هيئة الأمر بالمعروف في السعودية؟
مانشستر سيتي يهزم تشيلسي ويزيد فارق قمة «البريميرليغ» لـ13 نقطة

مانشستر سيتي يهزم تشيلسي ويزيد فارق قمة «البريميرليغ» لـ13 نقطة
إحصائية «بوابة الوسط» للدوري الليبي حتى الأسبوع الـ7: 131 هدفا.. صدارة للأهلي بنغازي والاتحاد.. والجويني بـ7 أهداف

إحصائية «بوابة الوسط» للدوري الليبي حتى الأسبوع الـ7: 131 هدفا.. صدارة للأهلي ...
2021 سادس أعلى الأعوام حرارة في التاريخ

2021 سادس أعلى الأعوام حرارة في التاريخ
البيت الأبيض: الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا قد يبدأ بين منتصف يناير وفبراير

البيت الأبيض: الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا قد يبدأ بين منتصف يناير وفبراير
كاركاتير خيري - النواب والدولة .. دسكات البقاء!

كاركاتير خيري - النواب والدولة .. دسكات البقاء!
«رايتس ووتش»: المحاكم الليبية في وضع مقيد لا يسمح لها بحل نزاعات الانتخابات

«رايتس ووتش»: المحاكم الليبية في وضع مقيد لا يسمح لها بحل نزاعات الانتخابات
جريدة «الوسط»: هواجس دولية من حلول منتصف 2022 دون انتخابات

جريدة «الوسط»: هواجس دولية من حلول منتصف 2022 دون انتخابات
رويترز: 742 جثة لمقاتلي «داعش» في ثلاجات خارج مصراتة

رويترز: 742 جثة لمقاتلي «داعش» في ثلاجات خارج مصراتة
السجن لأميركيين في محاولة تهريب معدات غوص محظورة إلى ليبيا

السجن لأميركيين في محاولة تهريب معدات غوص محظورة إلى ليبيا
غوتيريس يتحدث عن «خارطة الطريق» التي تعدها لجنة النواب

غوتيريس يتحدث عن «خارطة الطريق» التي تعدها لجنة النواب
«النواب» في رسالة للحافي: لا مساس بالقانون 11 إلا عبر المجلس

«النواب» في رسالة للحافي: لا مساس بالقانون 11 إلا عبر المجلس
عودةُ الدُب الروسي

عودةُ الدُب الروسي
الاجترار

الاجترار
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
«دفاتر مايا» يُعرَض في باريس الأربعاء
«دفاتر مايا» يُعرَض في باريس الأربعاء
سيريبرينيكوف يسخر من قرار السماح له بمغادرة بلاده
سيريبرينيكوف يسخر من قرار السماح له بمغادرة بلاده
انطلاق مهرجان «أنغوليم للشرائط المصورة» 17 مارس
انطلاق مهرجان «أنغوليم للشرائط المصورة» 17 مارس
سيلين ديون تلغي بعضا من حفلاتها لأسباب صحية
سيلين ديون تلغي بعضا من حفلاتها لأسباب صحية
أنشطة في فرنسا ودول أخرى في المئوية الرابعة لولادة موليير
أنشطة في فرنسا ودول أخرى في المئوية الرابعة لولادة موليير
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الثقافة» تصدر بيانا بخصوص إيقاف الوزيرة مبروكة توغي
«الثقافة» تصدر بيانا بخصوص إيقاف الوزيرة مبروكة توغي...
بالصور: تجديد ساحة الباب الجديد بطرابلس
بالصور: تجديد ساحة الباب الجديد بطرابلس...
الموت يغيب الفنان السوري محمد الشماط نجم «باب الحارة»
الموت يغيب الفنان السوري محمد الشماط نجم «باب الحارة»...
ياسمين الورفلي تبدأ تصوير «العهد مهيار»
ياسمين الورفلي تبدأ تصوير «العهد مهيار»...
«سبايدرمان» أول فيلم في عصر «كوفيد-19» يتجاوز مليار دولار
«سبايدرمان» أول فيلم في عصر «كوفيد-19» يتجاوز مليار دولار...
المزيد
أليك بالدوين يسلم هاتفه المحمول إلى الشرطة
أليك بالدوين يسلم هاتفه المحمول إلى الشرطة...
اليوم الثقافي بطرابلس.. نافذة على التراث والفن والتاريخ
اليوم الثقافي بطرابلس.. نافذة على التراث والفن والتاريخ...
«الليبية للآداب» تحضر لعدد من الندوات الأدبية
«الليبية للآداب» تحضر لعدد من الندوات الأدبية...
أنشطة في فرنسا ودول أخرى في المئوية الرابعة لولادة موليير
أنشطة في فرنسا ودول أخرى في المئوية الرابعة لولادة موليير...
سيلين ديون تلغي بعضا من حفلاتها لأسباب صحية
سيلين ديون تلغي بعضا من حفلاتها لأسباب صحية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط