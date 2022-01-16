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سيلين ديون تلغي بعضا من حفلاتها لأسباب صحية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 يناير 2022, 12:13 مساء
سيلين ديون تلغي بعضا من حفلاتها لأسباب صحية
النجمة الكندية سيلين ديون خلال حفلة لها في كيبيك (كندا)، 18 سبتمبر 2019 (أ ف ب)
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أعلنت النجمة الكندية سيلين ديون، السبت، إلغاء الجزء الأميركي الشمالي من جولتها العالمية «كاريدج» بسبب مشكلات صحية مستمرة لديها.

وكتبت ديون عبر «تويتر»، «كنت آمل حقًا أن أكون مستعدة للعودة إلى المسرح مجددًا الآن، لكني ألاحظ ضرورة أن أتحلى بالصبر أكثر»، وفق «فرانس برس».

وكانت المغنية أرجأت عروضًا عدة بسبب الجائحة، كما اضطرت إلى إلغاء عروض كان مقررًا أن تحييها في لاس فيغاس بين نوفمبر 2021 وفبراير 2022. وكان مقررًا أن تستأنف جولتها في التاسع من مارس في دنفر وتحيي حوالي خمس عشرة حفلة في مدن أميركية وكندية حتى 22 أبريل.

لكن هذه العروض أُلغيت بدورها لأن تعافي المغنية الكندية التي تعاني «تشنجات عضلية حادة ودائمة» تمنعها من الصعود على المسرح، «يستغرق وقتًا أطول مما كان متوقعًا»، وفق ما أشار فريق عملها في بيان.

وكانت سيلين ديون أحيت العروض الـ52 الأولى من الجولة قبل بدء الجائحة في مارس 2020.

ولم يطرأ أي تعديل على مواعيد الحفلات ضمن جولة «كاريدج» هذه في أوروبا والتي من المقرر أن تبدأ في 25 مايو بمدينة برمينغهام البريطانية.

وقالت سيلين ديون «سأكون سعيدة جدًا عندما أستعيد صحتي وتصبح الجائحة خلفنا وأعود لأعتلي المسرح مجددًا».

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