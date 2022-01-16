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سيريبرينيكوف يسخر من قرار السماح له بمغادرة بلاده

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 يناير 2022, 10:26 صباحا
سيريبرينيكوف يسخر من قرار السماح له بمغادرة بلاده
المخرج المسرحي والسينمائي الروسي كيريل سيريبرينيكوف في 14 يناير 2022 في مدينة هامبورغ الألمانية (أ ف ب)
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بعد حصوله على الإذن بالسفر لمدة قصيرة إلى ألمانيا، قال المخرج المسرحي والسينمائي الروسي كيريل سيريبرينيكوف، الجمعة، إن ليس لديه «أدنى فكرة» عن الأسباب التي حدَت بموسكو إلى تعليق قرار منعه من مغادرة بلده.

وقال سيريبرينيكوف ساخرًا، خلال مؤتمر في مسرح ثاليا في هامبورغ (شمال ألمانيا)، حيث يعدّ لمسرحية «الراهب الأسود» المستوحاة من قصة قصيرة لأنطون تشيخوف «ربما كان سلوكي جيدًا»، وفق «فرانس برس».

وأشار سيريبرينيكوف، الذي وصل إلى المدينة الألمانية، الإثنين، إلى أنه سيعود إلى روسيا في 22 يناير، في الليلة التي يقام فيها العرض الأول لمسرحيته.

وأضاف «قدمنا طلبًا رسميًا إلى السلطات للسفر إلى هامبورغ. وقد منحونا الإذن بهذا المشروع». وقال سيريبرينيكوف الذي عانى سابقًا رفض طلبات مماثلة لمشاريع أخرى «ليست لديّ أدنى فكرة» عن سبب هذا القرار.

وحال ذلك دون تمكن المخرج في يوليو الفائت من حضور مهرجان كان السينمائي الذي شارك فيلمه «بتروفز فلو» (أنفلونزاً بتروف) في مسابقته الرسمية.

وأكد سيريبرينكوف أنه سيعود إلى بلده. وتابع قائلًا في هامبورغ «عليَّ أن أعود لأنني وعدت بذلك».

وفُرض منع سفر على الفنان (52 عامًا) بعد إدانته بالاختلاس، علمًا أنه معروف بأعماله الجريئة وانتقاده لنزعة نظام فلاديمير بوتين الاستبدادية.

وبدأت مشاكل المخرج مع القضاء في أغسطس 2017، عندما أوقفته الشرطة خلال تصوير فيلم «ليتو» بتهمة اختلاس المال العام.

لكنّ المدافعين عن الفنان الجريء الذي كان يتمتع سابقًا بمزايا السلطة، يرون أنه يُعاقب على مواقفه.

ووُضع سيريبرينكوف قيد الإقامة الجبرية لأكثر من عام ونصف العام وحظر عليه استخدام الإنترنت والهاتف، لكنه يتلقى بواسطة وكلاء الدفاع عنه مفاتيح «يو إس بي» تتضمن مقاطع فيديو لبروفات عروضه، التي يشرف عليها بالطريقة نفسها، وتمكن على هذا النحو من الإعداد مثلًا لإقامة أوبرا في هامبورغ.

وفي يونيو 2020، حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ بتهمة الاختلاس، ومُنع من مغادرة روسيا خلال هذه المدة. وأثار هذا الحكم ارتياحًا نظرًا إلى أنه كان يمكن أن تكون العقوبة السجن ستّ سنوات مع النفاذ.

أزيح سيريبرينيكوف في فبراير 2021 من منصبه مديرًا لمسرح «غوغول» في موسكو نظرًا لعدم تمديد بلدية المدينة عقده. وعلى الرغم من هذه الصعوبات، لا يخطط المخرج لترك روسيا.

وقال على هامش المؤتمر «هذا وطني (...). أحبه كثيرًا ولديَّ الكثير من الأصدقاء في روسيا. أحلامي لا تزال في روسيا».

وعلى الرغم من سنوات إقامته الجبرية، أكد أنه يشعر دائمًا بالحرية. وأضاف «جزء من عملي أن أكون حرًا. من المستحيل أن أعمل في الفن أو المسرح دون حرية. وإلا فسيكون عملي دعاية أو شيئاً آخر».

وتابع قائلاً «حريتنا متأصلة في داخلنا ولا نتلقاها من الخارج (...) ولهذا الأمر علاقة بكيفية بناء حياتنا وأنفسنا».

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