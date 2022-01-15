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«دفاتر مايا» يُعرَض في باريس الأربعاء

القاهرة - بوابة الوسط السبت 15 يناير 2022, 04:25 مساء
«دفاتر مايا» يُعرَض في باريس الأربعاء
صورة التقطت في باريس في الأول من مارس 2021 للمخرجين اللبنانيين جوانا حاجي توما وخليل جريج (أ ف ب)
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يبدأ عرض فيلم «ميموري بوكس» (بالعربية «دفاتر مايا») للمخرجين اللبنانيين جوانا حاجي توما وخليل جريج، في فرنسا هذا الأسبوع.

ويبدو الفيلم، الذي يجمع الأجزاء المفككة لذاكرة عائلة لبنانية في كندا، أشبه بناجٍ من ظروف تتراوح بين انفجار مرفأ بيروت وجائحة «كوفيد-19» وفق «فرانس برس».

كان من الممكن ألا يرى هذا الفيلم النور، إذ إن الزوجين جوانا حاجي توما وخليل جريج أنهيا تصوير عملهما الثالث هذا قبل أن يعصف انفجار مئات الأطنان من نيترات الأمونيوم بمرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020 ما أوقع أكثر من مئتي قتيل وآلاف الجرحى، مخلفا الدمار والفوضى في أنحاء واسعة من العاصمة اللبنانية.

ومن بين ما دمره الانفجار يومها شقة المخرجين ومقر شركة الإنتاج وقسم كبير من أعمال الزوجين المخزنة بالقرب من المرفأ. وقال خليل جريج لوكالة فرانس برس خلال مهرجان برلين السينمائي الأخير الذي اختير الفيلم للمشاركة في مسابقته الرسمية إن الفيلم «يعبر بشكل لا يصدق عن الواقع الحالي».

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واحتار المخرجان بعد الانفجار في ما إذا كان ينبغي الإبقاء على المشهد المهم في نهاية الفيلم، حيث يلتم شمل الاسرة تحديدا في مرفأ بيروت المضاء. ورأت حاجي توما أن الكارثة «تعطي قيمة إضافية للفيلم وهذا الأمر مزعج ومحزن في آن».

وفي هذا الفيلم الذي تنطلق عروضه في فرنسا، الأربعاء، تعود الجروح والأسرار الحميمة عندما تفتح حفيدة العائلة، وتدعى أليكس، في مونتريال، طردا ضخما وصل من بيروت. وتجد داخله دفاتر وأشرطة كاسيت ومجموعة صور تشهد على حياة أخبروها عنها القليل، خلال سنوات الحرب الأهلية التي عاشتها والدتها مايا في بيروت، قبل أن تهاجر.

وهذا الماضي الذي أبقته مايا محصورا بالصور القديمة وشاءت أن تنساه، نفضت الغبار عنه ابنتها أليكس وهي تحمل الهاتف الذكي.

وقالت جوانا حاجي توما «بدأت القصة عندما وجدت دفاتر كتبتها لمدة ستة أعوام في ثمانينيات القرن الفائت لصديقتي التي غادرت للعيش في باريس».

وهذه الذكريات عن بلد «يشعر أهله بانهم لا يتشاركون تاريخا موحدا» على قولها، «نسجت» بآلاف الصور التي التقطها زوجها خليل جريج في الفترة عينها في لبنان، ما أتاح للثنائي أن يروي قصة الفيلم المتخيلة.

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