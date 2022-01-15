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«كازانوفا» يعيد لم شمل حسن الرداد وعمرو يوسف

القاهرة - بوابة الوسط السبت 15 يناير 2022, 02:07 مساء
«كازانوفا» يعيد لم شمل حسن الرداد وعمرو يوسف
من اليمين، عمرو يوسف، حمدي بدر، حسن الرداد (خاص لت بوابة الوسط)
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بعد أن جمعهما النجم المصري الراحل، نور الشريف، سويًا في أول ظهورهما بالدراما من خلال مسلسل «الدالي»، ها هو يتكرر اللقاء مرة ثانية وبعد ١٦عامًا من الغياب، ومع المنتج حمدي بدر حيث يجتمع الصديقان عمرو يوسف وحسن الرداد مرة أخرى؛ لكن هذه المرة على خشبة المسرح.

وبدأ الثلاثي عمرو يوسف وحسن الرداد والمنتج حمدي بدر بروفات مسرحية «كازانوفا»، المقرر عرضها الشهر المقبل ضمن فعاليات موسم الرياض في السعودية، وبدأت التحضيرات والعمل على المسرحية، الجمعة، في القاهرة وذلك بعد انتهاء كل من الرداد ويوسف من أعمالهما الأخرى.

والمسرحية من تأليف ضياء محمد وإخراج هشام عطوة، ويشارك في بطولتها نسرين طافش، حمدي المرغني، ميرهان حسين، سعد الصغير، بدرية طلبة.

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على صعيد آخر، يعيش المنتج حمدي بدر حالة من النشاط الفني؛ حيث يحصد نجاح أغنية فيلم من «أجل زيكو» بعوان «الغزالة رايقة» والتي قاربت على ١٠٠ مليون مشاهدة في أسبوعين، بخلاف طرحه كليب مايا دياب الجديد ويعتبر ثالث كليب ضمن سياسة مشروع ألبومها المقرر طرح أغنية بمعدل كل شهر مع شركته Craft Media، كما تستعد الشركة لطرح مجموعة من الأعمال ستكون مفاجأة لعشاق الموسيقي.

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