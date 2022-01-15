مصطفى سليم يروي مأساة «راغب» في «الليالي العمياء»

القاهرة - بوابة الوسط

تعرف القارئ الليبي إلى الباحث والكاتب المصري الدكتور مصطفى سليم من شرفة دراسته عن الأديب الليبي ذي الأصول الأمازيغية إبراهيم الكوني، والصادرة بعنوان «السلطة والحرية.. بنية السرد في سداسية إبراهيم الكوني»، وهي بالأساس أطروحته للدكتوراه عن سداسية «الأسلاف والأخلاف»، وبإشراف من الدكتور صلاح فضل، وأجازتها لجنة المناقشة مع مرتبة الشرف الأولى من كلية الآداب جامعة عين شمس، والتي تنبأ بعدها الكوني للباحث بأن «يشعل لنا قناديل طريقٍ في متاهة المستقبل».

وسيرًا على الدرب الذي تنبأ به الكوني، صدر أخيرًا للكاتب، عن منشورات الربيع رواية «الليالي العمياء»، ليوصل إبداعه الأدبي، الذي بدأ برواية «سفر المرايا» 2013، ثم المجموعة القصصية «نفق سري» 2020.

وتتناول «الليالي العمياء» العالم النفسي لبطلها وأزماته التي يغوص عبرها بين العام والخاص، وسط إصابة زوجته بسرطان الثدي، لتنقلب حياته رأسًا على عقب في أثناء دعمه لها، بينما يرمم ذاته المتناثرة بين عوالم متعددة.

الليالي العمياء

يوضح سليم أن «(الليالي العمياء) تتخذ من الذاكرة تيمة فنية؛ إذ تنتمي إلى تيار الكتابة النفسية، وسعيت أن أقدمها عبر بناء هندسي في طبقات وعي البطل (راغب درويش)، تتأرجح بين الهلاوس والضلالات والواقع والعقل الباطن؛ لذا يأخذنا البطل الذي يعمل صحفيًا، في رحلة بين ثلاثة عوالم يعيش فيها في محاولة لاكتشاف أي عالم منها هو الحقيقي؟ عبر أزمة نفسية وسط ظروف أسرية عاصفة تمر به».

ويلفت الكاتب إلى أن «الرواية تسعى من خلال مناخ نفسي مركب يخيم على أبطال الرواية، إلى تقديم فهم منطقي لمعنى الذات، وما يجتاحها من أحاسيس وأفكار وأسئلة وأحزان وأوجاع، وتحاول الرواية بدورها تقديم تشريح سردي لها، يفجر دوامات ثقيلة من الحيرة والقلق، تجيب عنها الأحداث حينًا، وتترك أخرى مفتوحة على جميع الاحتمالات والخيارات لتتحول بدورها إلى حالة وجودية مربكة محفوفة بالغموض».

ويضيف الكاتب المصري أن «الرواية تناقش في العموم أحداثًا عن الوحدة، والعزلة، وسرطان الثدي، ودوائر القهر التي يعيش فيها المجتمع، لتكشف جانبًا اجتماعيًا مثيرًا عبر ظواهر التقطها الراوي من جنبات وصخب شوارع القاهرة».

إبراهيم الكوني

كان سليم حصل على جائزة «دبي الثقافية» في العام 2013 عن روايته الأولى «سـِفر المرايا»، التي اتخذت من المرأة رمزًا ليكشف عن وجوهها السبعة، بعدما اتخذ منها معادلًا موضوعيًا للحياة بكل ما تحمله من هدوء وصخب وملل وضجر وبهجة، كما حصل في العام 2014 على جائزة «كتاب اليوم للقصة القصيرة»، عن قصة «المسكونة»، ونشرت في مجموعة تحمل عنوان «10 قصص لكتّاب جدد» بتقديم أحمد الخميسي، وله كتابان نقديان هما «السلطة والحرية بنية السرد في سداسية إبراهيم الكوني»، و«المناظرة والحجاج» العام 2019.

مصطفى سليم يصدر «الليالي العمياء» (بوابة الوسط)

من إصدارات مصطفى سليم (بوابة الوسط)