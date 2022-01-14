جهاز إدارة المدينة القديمة بطرابلس يعلن تفاصيل اليوم الثقافي غدا السبت.. الأماكن وأوقات العروض

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز إدارة المدينة القديمة في طرابلس، تفاصيل اليوم الثقافي غدا السبت، من حيث الأماكن وأوقات العروض.

وقال الجهاز في نشرة عرضها اليوم، إن الدعوة عامة للجميع للحضور وللمشاركة في فعاليات اليوم الثقافي، بساحات وفضاءات المدينة القديمة بطرابلس انطلاقًا من الساعة العاشرة صباحًا..

ويضم البرنامج الثقافي المعلن من الجهاز غدا، معرض الصناعات التقليدية للأكاديمية الليبية لصناعة الذهب والفضة، بدار حسن الفقيه حسن، من التاسعة صباحا حتى السابعة مساء، كما ستشهد الدار افتتاح معرض الفنون التشكيلية للفنان خالد هدية والفنان جمعة الفزاني والفنان عمر الغرياني، وعرض خاص بإصدارات الجهاز.

وفي معرض طرابلس التاريخي (حوش القرمانلي)، سينظم « لمِّة العالة بأجواء ليبية»، من 11:00صباحًا حتى 2:00 ظهرًا، وبعدها «لمة الظهيرة في الحوش الليبي» حتى الرابعة مساء، ثم مشاركة فوج المدينة للكشافة والمرشدات حتى السادسة.

وفي بيت نويجي للثقافة، ينظم معرض للكتب القديمة للأديب كامل عراب والأديب عبدالله القويري، من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، يتخلله ورشة عمل بعنوان الطباعة الأحادية، وافتتاح مقهى بيت نويجي.

وتشهد دار كريستا للطفل، إفطارا شعبيا تراثيا من التاسعة وحتى 11 صباحا، ثم افتتاح مكتبة الطفل بالدار حتى الثانية ظهرا، ومن 3:45-2:15 يعرض فيلم «STUBBY AN AMERICAN HERO»، ومن 4:00- 5:30 يعرض فيلم «LUCA»، وبعد ذلك حلقات من توم وجيري من السادسة وحتى السابعة مساء، وفي الختام عرض موسيقي.

البيت الموريسكي وبيت إسكندر

فيما يشهد البيت الموريسكي وبيت إسكندر، معارض فنية تراثية في العاشرة صباحا، وعلى تمام الساعة الخامسة عصرًا، ينطلق البرنامج الخاص بالساحات.

وتشهد ساحة الباب الجديد، مشاركة فرقة من الطوارق ومجموعة الدراجات النارية، وفي ساحة جهاز إدارة المدينة القديمة طرابلس، فرقة ولاد البلاد وعروض للأطفال، وفي ساحة باب البحر(قوس ماركوس)، حفل الفنون الموسيقية.

فيما شدد المنشور على الرواد ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة حفاظًا على سلامة الجميع.