نقل المخرج عزالدين المهدي إلى تونس إثر تعرضه لوعكة صحية

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي

تعرض المخرج عزالدين المهدي إلى وعكة صحية، وسافر على إثرها إلى تونس، لتلقي العلاج في إحدى العيادات الخاصة.

ويعاني الفنان والمخرج الليبي من مرض السرطان، وهو في «مرحلة صعبة» حسب وصف عدد من أصدقائه.

عزالدين محمد المهدي من مواليد بنغازي العام 1954، وانتقل إلى مدينة البيضاء وهو في المرحلة الإعدادية، ويعد أحد مؤسسي المسرح في مدينة البيضاء، بدأ ممثلا ثم قام بإخراج بعض الأعمال ومنها مسرحية «الندم» للكاتب علي الجهاني، و«عفوا أبى» ومسرحية «نحن هو المنتظر» ومسرحية «باي باي ياوطنى»، كما أنه شارك في عديد المهرجانات المحلية والعربية.