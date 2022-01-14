Atwasat

نقل المخرج عزالدين المهدي إلى تونس إثر تعرضه لوعكة صحية

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي الجمعة 14 يناير 2022, 04:47 مساء
نقل المخرج عزالدين المهدي إلى تونس إثر تعرضه لوعكة صحية
عزالدين المهدي (أرشيفية)
alwasat radio

تعرض المخرج عزالدين المهدي إلى وعكة صحية، وسافر على إثرها إلى تونس، لتلقي العلاج في إحدى العيادات الخاصة.

ويعاني الفنان والمخرج الليبي من مرض السرطان، وهو في «مرحلة صعبة» حسب وصف عدد من أصدقائه.

عزالدين محمد المهدي من مواليد بنغازي العام 1954، وانتقل إلى مدينة البيضاء وهو في المرحلة الإعدادية، ويعد أحد مؤسسي المسرح في مدينة البيضاء، بدأ ممثلا ثم قام بإخراج بعض الأعمال ومنها مسرحية «الندم» للكاتب علي الجهاني، و«عفوا أبى» ومسرحية «نحن هو المنتظر» ومسرحية «باي باي ياوطنى»، كما أنه شارك في عديد المهرجانات المحلية والعربية.

البيضاء والحلم
في حوار سابق له مع «بوابة الوسط»، تمنى المهدي «أن يكون لدينا في البيضاء مُركب ثقافي شامل وحديث فيه مرسم ومسرح كبير ومجهز بكل الوسائل اللازمة التي يحتاجها الفنان لكي يقدم شيئا حقيقيا ينافس به الآخرين، وفيه أيضا قاعات للاجتماعات والمحاضرات وأيضا دور للعرض السينمائي وصالات مجهزة لإقامة المعارض الفنية وبأساليب حديثة وكذلك مكان مخصص للأرشيف الفني والتاريخي والحضاري للمدينة، على أن يتم تزويد هذا المُركب بمكتبة كبيرة تضم الكتب الورقية والإلكترونية التي تخدم الفنان والكاتب والإعلامي وكذلك طلاب الجامعات».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فرانس برس: الطائرات المسيّرة تتصدر المشهد في أحدث مراحل الحرب الإثيوبية

فرانس برس: الطائرات المسيّرة تتصدر المشهد في أحدث مراحل الحرب الإثيوبية
مهمة ثقيلة لمنتخب مصر أمام غينيا بيساو في الأمم الأفريقية لإبطال شائعة «التمرد»

مهمة ثقيلة لمنتخب مصر أمام غينيا بيساو في الأمم الأفريقية لإبطال شائعة «التمرد»
كاركاتير خيري - النواب والدولة .. دسكات البقاء!

كاركاتير خيري - النواب والدولة .. دسكات البقاء!
بي بي سي: بن علي كان يرغب في العودة إلى تونس إثر هروبه في 2011

بي بي سي: بن علي كان يرغب في العودة إلى تونس إثر هروبه في 2011
روسيا تفكك مجموعة «آر إيفل» للقرصنة بناءً على طلب الولايات المتحدة

روسيا تفكك مجموعة «آر إيفل» للقرصنة بناءً على طلب الولايات المتحدة
الملاعب.. «كابوس» يهدد استقرار الدوري «47»

الملاعب.. «كابوس» يهدد استقرار الدوري «47»
جريدة «الوسط»: هواجس دولية من حلول منتصف 2022 دون انتخابات

جريدة «الوسط»: هواجس دولية من حلول منتصف 2022 دون انتخابات
رويترز: 742 جثة لمقاتلي «داعش» في ثلاجات خارج مصراتة

رويترز: 742 جثة لمقاتلي «داعش» في ثلاجات خارج مصراتة
غوتيريس يتحدث عن «خارطة الطريق» التي تعدها لجنة النواب

غوتيريس يتحدث عن «خارطة الطريق» التي تعدها لجنة النواب
كاركاتير حليم - مجلسي النواب والدولة يعدان خارطة طريق جديدة

كاركاتير حليم - مجلسي النواب والدولة يعدان خارطة طريق جديدة
حركة تشادية متمردة تؤكد استمرار تواجد الكثير من عناصرها في ليبيا

حركة تشادية متمردة تؤكد استمرار تواجد الكثير من عناصرها في ليبيا
هنا ليبيا - استمرار أزمة الكتب المدرسية

هنا ليبيا - استمرار أزمة الكتب المدرسية
كاركاتير خيري - خلافات مجلس النواب ومجلس الدولة

كاركاتير خيري - خلافات مجلس النواب ومجلس الدولة
لقاءات الحداد والناظوري.. هل تذيب الجليد في مسار توحيد المؤسسة العسكرية الليبية؟

لقاءات الحداد والناظوري.. هل تذيب الجليد في مسار توحيد المؤسسة العسكرية الليبية؟
تغطية خاصة | خارطة الطريق .. المجهول عنوان المرحلة

تغطية خاصة | خارطة الطريق .. المجهول عنوان المرحلة
برنامج «فلوسنا» | مقابلة مع خالد شكشك

برنامج «فلوسنا» | مقابلة مع خالد شكشك
كاركاتير خيري - مجلسا النواب والدولة يبحثان وضع خارطة طريق جديدة

كاركاتير خيري - مجلسا النواب والدولة يبحثان وضع خارطة طريق جديدة
«تحالف الأضداد».. التقارب بين مجلسي النواب والدولة قد يطيل أمد المرحلة الانتقالية

«تحالف الأضداد».. التقارب بين مجلسي النواب والدولة قد يطيل أمد المرحلة ...
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
نقل المخرج عزالدين المهدي إلى تونس إثر تعرضه لوعكة صحية
نقل المخرج عزالدين المهدي إلى تونس إثر تعرضه لوعكة صحية
جهاز إدارة المدينة القديمة بطرابلس يعلن تفاصيل اليوم الثقافي غدا السبت.. الأماكن وأوقات العروض
جهاز إدارة المدينة القديمة بطرابلس يعلن تفاصيل اليوم الثقافي غدا ...
وطن شكسبير ينهي القطيعة مع موليير في مئويته الرابعة
وطن شكسبير ينهي القطيعة مع موليير في مئويته الرابعة
رحيل مخرج «ديفا» عن 75 عامًا
رحيل مخرج «ديفا» عن 75 عامًا
مصطفى سليم يروي مأساة «راغب» في «الليالي العمياء»
مصطفى سليم يروي مأساة «راغب» في «الليالي العمياء»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الثقافة» تصدر بيانا بخصوص إيقاف الوزيرة مبروكة توغي
«الثقافة» تصدر بيانا بخصوص إيقاف الوزيرة مبروكة توغي...
بالصور: تجديد ساحة الباب الجديد بطرابلس
بالصور: تجديد ساحة الباب الجديد بطرابلس...
نقل زبيدة قاسم إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية
نقل زبيدة قاسم إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية...
الموت يغيب الفنان السوري محمد الشماط نجم «باب الحارة»
الموت يغيب الفنان السوري محمد الشماط نجم «باب الحارة»...
ياسمين الورفلي تبدأ تصوير «العهد مهيار»
ياسمين الورفلي تبدأ تصوير «العهد مهيار»...
المزيد
«دفاتر مايا» يُعرَض في باريس الأربعاء
«دفاتر مايا» يُعرَض في باريس الأربعاء...
مريم العباني والتلوين بنعومة الأنثى
مريم العباني والتلوين بنعومة الأنثى...
«كازانوفا» يعيد لم شمل حسن الرداد وعمرو يوسف
«كازانوفا» يعيد لم شمل حسن الرداد وعمرو يوسف...
مصطفى سليم يروي مأساة «راغب» في «الليالي العمياء»
مصطفى سليم يروي مأساة «راغب» في «الليالي العمياء»...
رحيل مخرج «ديفا» عن 75 عامًا
رحيل مخرج «ديفا» عن 75 عامًا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط