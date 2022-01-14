نقل المخرج عزالدين المهدي إلى تونس إثر تعرضه لوعكة صحية

تعرض المخرج عزالدين المهدي إلى وعكة صحية، وسافر على إثرها إلى تونس، لتلقي العلاج في إحدى العيادات الخاصة.
ويعاني الفنان والمخرج الليبي من مرض السرطان، وهو في «مرحلة صعبة» حسب وصف عدد من أصدقائه.
عزالدين محمد المهدي من مواليد بنغازي العام 1954، وانتقل إلى مدينة البيضاء وهو في المرحلة الإعدادية، ويعد أحد مؤسسي المسرح في مدينة البيضاء، بدأ ممثلا ثم قام بإخراج بعض الأعمال ومنها مسرحية «الندم» للكاتب علي الجهاني، و«عفوا أبى» ومسرحية «نحن هو المنتظر» ومسرحية «باي باي ياوطنى»، كما أنه شارك في عديد المهرجانات المحلية والعربية.
البيضاء والحلم
في حوار سابق له مع «بوابة الوسط»، تمنى المهدي «أن يكون لدينا في البيضاء مُركب ثقافي شامل وحديث فيه مرسم ومسرح كبير ومجهز بكل الوسائل اللازمة التي يحتاجها الفنان لكي يقدم شيئا حقيقيا ينافس به الآخرين، وفيه أيضا قاعات للاجتماعات والمحاضرات وأيضا دور للعرض السينمائي وصالات مجهزة لإقامة المعارض الفنية وبأساليب حديثة وكذلك مكان مخصص للأرشيف الفني والتاريخي والحضاري للمدينة، على أن يتم تزويد هذا المُركب بمكتبة كبيرة تضم الكتب الورقية والإلكترونية التي تخدم الفنان والكاتب والإعلامي وكذلك طلاب الجامعات».
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