الشاعرة مايا أنجيلو أول امرأة سوداء تظهر على عملة معدنية أميركية

الشاعرة مايا أنجيلو والعملة المعدنية (إنترنت، أ ف ب)

أصبحت الشاعرة والناشطة الحقوقية مايا أنجيلو أول امرأة سوداء تظهر على عملة معدنية أميركية من فئة ربع دولار، في نسخة جديدة من هذه العملة كشفت عنها، الإثنين، هيئة سك العملة الأميركية التابعة لوزارة الخزانة.

وستكون أنجيلو، وهي مؤلفة كتاب «I Know Why the Caged Bird Sings»، أول شخصية يُحتفل بذكراها عبر برنامج «أرباع النساء الأميركيات» الذي وُقع عليه ليصبح قانونا في يناير 2021، وفق «فرانس برس».

وأفادت الهيئة في بيان بأنها بدأت بـ«شحن الكمية الأولى من النقود المعدنية» التي تظهر عليها أنجيلو.

وقالت نائبة مدير هيئة سك العملة فينتريس جيبسون «يشرفني أن أقدم أول عملة معدنية متداولة مخصصة للاحتفاء بالنساء الأميركيات وإسهاماتهن في التاريخ الأميركي». وتابعت أن «كل قطعة نقدية صُممَت العام 2022 لتعكس حجم وقيمة الإنجازات التي يُحتفل بها من خلال برنامج العملات التاريخي»، مضيفةً أن «مايا أنجيلو التي ظهرت صورتها على العملة الأولى من سلسلة النقود المعدنية هذه، استخدمت الكلمات للإلهام والارتقاء».

ويوجه برنامج «ذي أميريكان ويمن كوارترز» هيئة سك العملة لإصدار نقود من فئة ربع دولار سنويا بين العامين 2022 و2025 عليها صور خمس رائدات مختلفات حققن إنجازات للدولة.

وأعربت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين عن فخرها بأن «هذه القطع النقدية تحتفل بمساهمات بعض أبرز النساء في أميركا». وقالت في بيان «في كل مرة نعيد فيها تصميم عملتنا، تتاح لنا فرصة لنقول شيئا ما عن بلدنا، ماذا نقدر فيه وكيف تقدمنا كمجتمع».

وعلى مدى السنوات التسعين الماضية، ظهرت على الجهة الاولى من عملة الـ25 سنتا صورة الرئيس الأميركي الأول جورج واشنطن، وعلى الجهة الثانية صورة نسر.

أما ربع الدولار الجديد الذي جرى سكه في فيلادلفيا ودنفر، فيظهر واشنطن على جانبه الأول وأنجيلو على جانبه الثاني.

وتشمل الشخصيات الأخرى التي من المقرر أن تظهر على العملة المعدنية العام 2022 أول امرأة أميركية وصلت إلى الفضاء وهي سالي رايد، وأول امرأة رئيسة لقبيلة «شيروكي» ويلما مانكيلر، والناشطة من أجل حق النساء في الاقتراع نينا أوتيرو وارن، والنجمة السينمائية الصينية الأميركية أنا ماي وونغ.

وكانت أنجيلو التي ولدت في ميسوري العام 1928 كاتبة مقالات وشاعرة عملت مع مارتن لوثر كينغ جونيور ومالكولم إكس خلال حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة.

هارييت توبمان

وتوفيت الشاعرة التي ألقت قصيدة في حفل تنصيب الرئيس السابق بيل كلينتون لولايته الأولى، في العام 2014.

من جهة ثانية، أشارت يلين إلى دعمها وضع صورة الناشطة الحقوقية المناهضة للعبودية هارييت توبمان على العملة الأميركية.

وأطلق الرئيس السابق باراك أوباما مشروعا لوضع وجه توبمان على الورقة النقدية من فئة عشرين دولارا، لكنه توقف في ظل إدارة دونالد ترامب.

واعتبرت يلين في سبتمبر أن وضع صورة توبمان، وهي امرأة سوداء هربت من العبودية وأصبحت زعيمة لحركة إلغاء عقوبة الإعدام ما قبل الحرب الأهلية، على العملة سيكون «شرفا»، لكن تصميم الأوراق النقدية يستغرق وقتا.