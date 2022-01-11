محافظ بورسعيد يعلن دعمه لمهرجان «سينما العالم القديم»

اللواء عادل الغضبان، يسار، والمخرج إسماعيل مراد (خاص لـ بوابة الوسط)

عقد محافظ بورسعيد، اللواء عادل الغضبان، اجتماعا مع رئيس مهرجان «بورسعيد لسينما العالم القديم» المخرج إسماعيل مراد للوقوف على الاستعدادات الأولية لإطلاق الدورة الافتتاحية للمهرجان والمقرر لها الفترة من 25 وحتى 30 يونيو 2022.

وقال اللواء عادل الغضبان: «إن المهرجان يأتي ليكون أول حدث سينمائي دولي يضم مسابقات للأفلام الطويلة والقصيرة يقام على شواطئ قناة السويس».

وأشار إلى أن القوى الناعمة تلعب دورا قويا في بناء الشعوب وجدانيا وفكريا وأن إقامة مهرجان سينمائي لسينما العالم القديم في بورسعيد يأتي من اهتمام الدولة وحرصها على نشر الثقافة السينمائية والفنية في ربوع مصر خاصة لأهل وشعب بورسعيد الذواق لكل أنواع الفنون.

وأضاف أن المركز الثقافي ببورسعيد سيستضيف كافة فعاليات المهرجان كونه يعد قصرا للمهرجانات ومجهزا لاستقبال الأحداث الفنية الكبرى حيث يضم مسرحا ضخما وشاشتي عرض سينمائي وقاعات للندوات والمؤتمرات الصحفية.

وتوجه مؤسس ورئيس المهرجان، المخرج إسماعيل مراد، بالشكر لمحافظ بورسعيد على دعمه الكامل للمهرجان، قائلا: «إن إدارة المهرجان ستعمل بكل قوتها على تقديم مهرجان دولي يليق باسم بورسعيد وشعبها الأصيل».

وأشار إلى أن المحافظة تعد ثالث مدينة في العالم تستقبل عرضا سينمائيا بعد باريس والإسكندرية، مضيفا أن إقامة مهرجان لأفلام العالم القديم «أوروبا وآسيا وأفريقيا» على أرض بورسعيد هو نوع من إحياء التاريخ السينمائي مجددا لتكون المحافظة هي الأولى بين مدن القناة التي تستضيف مهرجانا دوليا للأفلام الطويلة والقصيرة معا.