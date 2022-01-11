بالصور: الأميركية آمون ستار تنتهي من تصوير أغنيتها الجديدة بقصر شامبليون

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 يناير 2022, 02:57 مساء
الأميركية آمون ستار في قصر شامبليون (خاص لـ بوابة الوسط)

أطلقت المطربة الأميركية آمون ستار أجدد أغنياتها المصورة «I tried to tell you» بشكل فيديو كليب جرى تصويره داخل قصر شامبليون.

وتخوض آمون مغامرة فنية غير مألوفة خلال الفيديو كليب الجديد حيث يعد أول كليب غنائي يجري تصويره بالكامل داخل قصر شامبليون التاريخي في وسط البلد (وسط القاهرة) والمعروف بكونه أحد أهم المعالم التاريخية وذيعت عنه حكايات عديدة عرف بها بأنه «قصر الأشباح»، وفقا لبيان.

وتأتي الأغنية المصورة الجديدة كثاني بشائر مشروع ألبوم آمون الجديد الذي يعد بمثابة انطلاقة فنية جديدة في رحلتها الغنائية نحو العالمية من مصر، ويحمل اسمها الفني آمون ستار، المستوحى من الآلهة الفرعونية القديمة، وهو مسمى إله الشمس والريح والخصوبة عند المصريين القدماء، ويتضمن عشر أغنيات مختلفة، باللغة الإنجليزية وتنوي طرح أغنياته بشكل منفرد على طريقة الفيديو كليب.

وتستكمل آمون ستار بالكليب الجديد إثارتها للجدل بكل أغنية تصدرها بعد أصداء النجاح الجماهيري وردود الفعل المتباينة التي صاحبت إطلاق أول كليبات الألبوم «It Was Just A Kiss»، الذي اعتبر أول كليب مصري يجري تصويره داخل الأهرامات وتحديدا في قلب مقبرة خوفو الأثرية، وهذه المرة قررت نقل المغامرة إلى قصر شامبليون، بحيث يكون كل كليب يُصوَّر داخل مكان أثري مميز للمرة الأولى.

آمون ستار، مطربة وملحنة وكاتبة أميركية الأصل استقرت في مصر منذ خمس سنوات، ودشنت من القاهرة رحلتها الغنائية نحو العالمية بحصولها على عدة جوائز موسيقية عالمية من بينها «Hollywood Music In Media Awards» عن أغنيتها «We Are All Inflected».

بجانب حصولها على جائزة «Global Music Awards» المشابهة لجوائز الغرامي عن ألبومها السابق «Origin»، شاركت خلاله بثلاث أغنيات صوفية مع المنشد محمود التهامي.

الأميركية آمون ستار في قصر شامبليون (خاص لـ بوابة الوسط)
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