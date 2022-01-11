«شطيرة الكتب» تطلق «مشروع ليبيا الثقافي»

مشروع ليبيا الثقافي (فيسبوك)

أطلقت دار «شطيرة الكتب للنشر والتوزيع»، الاثنين، مبادرة واعدة تحت عنوان «مشروع ليبيا الثقافي»، وقالت في فيديو دعائي إن المشروع يتخذ من إحدى التجارب العربية مثالا في نشر الثقافة والتشجيع على القراءة، من خلال طباعة كتب لعدد من الكتاب الليبيين سواء المعروفين أو المغمورين، في مختلف المجالات.

وقالت الدار في صفحتها على «فيسبوك»: «إيمانا منا بضرورة نشر ثقافة القراءة في المجتمع الليبي، وثقة بأننا قادرون على تغيير الساحة الثقافية الليبية وتشجيع مختلف فئات المجتمع على القراءة.. نعلن لكم البدء في تجهيز المشروع الثقافي الأضخم في ليبيا (مشروع ليبيا الثقافي) والذي ينقسم إلى أربعة محاور إضافة إلى حملة توعوية باسم (ساعة في القراءة) والتي تشمل المدارس الليبية».

المحور الأول:

مسابقة قصصية لدعم 200 كاتب ونشر قصصهم في 10 كتب قصصية، آخر موعد للتقديم: 9/2/2022.

شروط التقديم:

- أن يكون العمل المشارك مكتوبا بالعربية الفصحى.

- من 13 عاما فما فوق.

- تقبل جميع أنواع القصص.

- أن يكون العمل خاليا من الألفاظ النابية.

- عدم المساس بالديانات السماوية.

- عدد الكلمات من 500 كلمة إلى 1500 كلمة.

- أن يكون المشارك ليبي الجنسية أو مقيما في ليبيا.

المحور الثاني:

مسابقة قصصية لدعم 50 طفلا ونشر قصصهم في رواية مشتركة، وآخر موعد للتقديم: 9/2/2022.

شروط التقديم:

- أن يكون العمل المشارك مكتوبا بالعربية الفصحى.

- أن يكون العمل من كتابة الطفل دون مساعدة أسرته.

- العمر من 7 أعوام إلى 12 عاما.

- عدد الكلمات من 100 كلمة إلى 500 كلمة.

- أن يكون المشارك ليبي الجنسية أو مقيما في ليبيا.

- لا يهم إن كانت اللغة ممتازة، التقييم سيكون في المقام الأول على الفكرة.

- بعد انتهاء التقييم سيخضع الـ 50 طفلا إلى دورة تدريبية حسب مدينتهم وفي حال تبين أن هناك طفلا تحصل على مساعدة في الكتابة من أسرته سيجري إقصائه من المشاركة.

المحور الثالث:

مع ازدياد شعبية الإنمي ومجلات القصص المصورة (المانجا والكوميكس) نقدم لكم مجلة مانجاكا العرب والتي تجمع 4 أقلام ليبية ومشاركة دولية من كاتبة يابانية.

المجلة ستتوفر قريبا في المكتبات وأيضا نسخة إلكترونية مجانية.