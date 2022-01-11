10 أعمال ليبية ضمن القائمة الطويلة لجائزة الكاتبة المغاربية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 يناير 2022, 12:25 مساء
شعار رابطة كاتبات المغرب (الإنترنت)

أعلن المكتب التنفيذي لرابطة كاتبات المغرب القائمة الطويلة للأعمال المرشحة لنيل جائزة الكاتبة المغاربية التي ضمت 62 عملا في مجال القصة والشعر والرواية والمسرح، بعد فرزه 522 مصنفا واستبعاد الأعمال التي لا تتوافق وشروط الجائزة.

وتضم الجائزة في دورتها الأولى التي تحمل اسم الكاتبة المغربية الراحلة «ثريا لهي» عشرة أعمال من ليبيا وهي «ميت بوسة» لحنان المجبري، «كل الفخاخ أمكنة» لحنان كابو، «المخطوطة» لحنان يوسف الهوني، «علائق كونية» لسعاد احمد الشويهدي، «عناق الجدران» لصافيناز محجوب، «مسرحية العابد» لعزيزة حمد الحصادي، «ظلال ترقص على عود مروة» آدم سالم حسن، «أعرج عارية القدميين» لمسعودة إبراهيم «عرافة دلفي» لمفيدة جبران، «لا يهتف إلا باسمك» لنعيمة القطعاني.

وأضاف المكتب في بيانه أن لجان مجلس الحكيمات ستعلن لاحقا «اللائحة القصيرة» للأعمال المشاركة والتي ستقدمها إلى لجنة تحكيم الجائزة.

وأشار إلى أنه سيحتُفى بالفائزات في 9 مارس 2022، الذي يصادف اليوم الوطني للكاتبة المغربية.

وقالت عزيزة يحضيه رئيسة رابطة كاتبات المغرب، في تصريح سابق لها، على خلفية إطلاق الجائزة، إن البلدان المغاربية في حاجة إلى وحدة صف ثقافية؛ نظرًا للموروث المشترك الذي يجمعها سواء باللغة العربية أو الأمازيغية أو الحسانية.

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