الغويل يتفقد أوضاع مكتبات طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 يناير 2022, 11:19 صباحا
وزير الثقافة المكلف سلامة الغويل في جولة تفقدية لبعض مكتبات طرابلس (بوابة الوسط)

قام وزير الثقافة والتنمية المعرفية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، سلامة الغويل، خلال اليومين الماضيين بجولة تفقدية، اطلع خلالها على أوضاع المكتبات بمدينة طرابلس.

وشملت الجولة مكتبات طرابلس العالمية، والرواد، والفرجاني، بهدف لقائه بالمسؤولين عنها والتعرف على المشاكل والصعوبات، التي تعترض عملية نشر الكتاب والاحتياجات اللازمة للرفع من مستوى هذه الصناعة.

وقال الغويل في حديث له مع نخبة من الشعراء والكتَّاب بمكتبة طرابلس العالمية إن المثقفين والمعنيين بشؤون الفكر والإبداع هم حلقة حيوية ورئيسة في لملمة جراح المجتمع الذي أنهكته الحروب والنزاعات.

وأضاف أن الكتاب يمثل نقطة تواصل مع تراثنا وتاريخنا وجسر يصلنا بمفاتيح التقدم والنهوض، وهو محور ارتكاز لمعرفة أخطائنا وعثراتنا في الماضي والحاضر.

ومطلع يناير، كلف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل، تسيير مهام وزارة الثقافة والتنمية المعرفية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الليبية «وال».

وزير الثقافة المكلف سلامة الغويل في جولة تفقدية لبعض مكتبات طرابلس (بوابة الوسط)
وزير الثقافة المكلف سلامة الغويل في جولة تفقدية لبعض مكتبات طرابلس (بوابة الوسط)
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