حيوان جائع يكشف كنزا من الحقبة الرومانية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 يناير 2022, 10:34 صباحا
غرير في حديقة حيوانات تايبيه في تايبيه في 24 فبراير 2021 (أ ف ب)

أعلن علماء آثار العثور على كنز يتألّف من نحو 200 قطعة نقدية، تعود إلى العصر الروماني في شمال غرب إسبانيا بفضل جهود غرير يبحث عن طعام.

وكُشف عن هذا الكنز، في نهاية ديسمبر، في «وثائق ما قبل التاريخ والآثار في جامعة مدريد المستقلة»، وهي مجلة دورية تنشرها الجامعة، وفق «فرانس برس»، الثلاثاء.

وتردّد أصداء الخبر في الصحافة الإسبانية بعد عام على العاصفة الثلجية فيلومينا، التي شلت قسماً كبيراً من البلاد لعشرة أيام في أوائل يناير 2021 وأدت إلى اضطراب في النظام البيئي، مما أجبر بعض الحيوانات على الابتعاد من مشاكنها للعثور على الطعام.

الغُرَيْر 
حيوان الغُرَيْر من جنس الحيوانية اللاحمة التي تنتمي إلى فصيلة ابن عرس.

أشار مقال نشره علماء الآثار في المجلّة إلى «العثور على النقود المعدنية بين الرمال التي يُحتمل أن يكون حرّكها غرير في أسفل حفرته» في كهف «كويستا دي بيرثيو» في غرادو بمنطقة أستورياس.

وبعد أن رأى أحد السكان المحليين الكنز أبلغ السلطات، ثم انتقلت مجموعة من الباحثين وعلماء الآثار إلى المكان في أبريل لمعاينة النقود.

وذكر المقال أنّ الكنز هو عبارة عن «مجموعة من 209 قطعة من القرن الثالث إلى الخامس بعد الميلاد»، مصدرها «بشكل رئيسي منطقة شمال البحر الأبيض المتوسط وشرقه» وتحديداً أنطاكيا، والقسطنطينية، وسالونيك، وروما، وآرل، وليون وكذلك من لندن.

واعتبر الباحثون أنّ هذا «الاكتشاف استثنائي»، ورجّحوا أن هذه القطع ربما وُضعت هناك في «سياق عدم الاستقرار السياسي» المرتبط خصوصاً بغزو السويبيين، وهم شعب جرماني، الذين اجتاحوا الجزء الشمالي الغربي من شبه الجزيرة الأيبيرية في القرن الخامس.

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