رواية الحب والظلال لإيزابيل الليندي إلى العربية

غلاف رواية الحب والظلال لإيزابيل الليندي إلى العربية (الإنترنت)

صدرت الطبعة العربية من رواية الحب والظلال للروائية التشيلية إيزابيل الليندي بترجمة للمترجم صالح علماني.

وتبدأ أحداث الرواية العام 1979، قرب العاصمة التشيليَّة سانتياغو حيث اكتُشفتْ مقبرة جماعية سرية محتضنة جثث 15 فلاحًا، ومن هذه الواقعة، تنطلق الليندي لترسم عالمًا من الحب والأمل، في مواجهة عالم آخر من العنف والحقد، وفقا لأخبار موقع اليوم السابع.

في هذه الأجواء السحريَّة، تقدّم لنا صاحبةُ رواية بيت الأرواح شهادة تاريخية مأساوية، حيث تروي وقائع جريمة سياسية، وحكاية شغف جارف بين مُراسلة فاتنة شجاعة ومصور يساري غامض.

وتعتبر إيزابيل الليندي واحدة من أكثر الكتاب شهرة في العالم كما أنها الأديبة الأبرز في أميركا الجنوبية، وُلدت في البيرو، وترعرعتْ في شيلي، وهي صاحبة الروايات الأكثر مبيعًا واحتفاءً من قبل النقاد، مثل بيت الأرواح وباولا، وابنة الحظ، وصورة عتيقة، ومدينة الوحوش، والجزيرة تحت البحر. وبيع من رواياتها أكثر من 70 مليون نسخة في أرجاء العالم.