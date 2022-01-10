يسرا تدخل «أحلام سعيدة» خلال أيام

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 يناير 2022, 01:30 مساء
الفنانة المصرية يسرا (خاص لـ بوابة الوسط)

تبدأ النجمة المصرية يسرا خلال أيام تصوير دورها في مسلسل «أحلام سعيدة» والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

أحداث المسلسل تدور في إطار من الدراما الاجتماعية والتشويق، وهو من تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة الذي سبق أن تعاون مع يسرا من قبل في مسلسل «سرايا عابدين»، وفقا لبيان.

مسلسل «أحلام سعيدة» يشارك في بطولته غادة عادل، ومي كساب، ونور محمود، ونبيل نور الدين، إضافة إلى مجموعة أخرى من النجوم سيجري الإعلان عنهم لاحقا.

واعتاد جمهور الدراما التلفزيونية على تواجد يسرا كل عام، منذ مسلسل «أين قلبي؟» في 2002 ثم «ملك روحي» في 2003، إذ تحرص الفنانة المصرية على تقديم أعمال تناقش أهم القضايا المجتمعية، كذلك تقدم من خلالها الوجوه الشابة الذين يصبحون فيما بعد نجوما مشهورين.

ومن أبرز مسلسلات يسرا في موسم رمضان التي قدمتها في السنوات القليلة الماضية، «قضية رأي عام»، «في أيدٍ أمينة»، «شربات لوز»، «فوق مستوى الشبهات»، «خيانة عهد»، وفي العام الماضي «حرب أهلية» بالمشاركة مع باسل خياط وجميلة عوض.

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