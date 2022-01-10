«سبايدر مان» يواصل تصدره لشباك التذاكر

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 يناير 2022, 05:00 مساء
أحد المعجبين يرتدي زي «سبايدرمان» في العرض الأول بلوس أنجليس، 13 ديسمبر 2021 (أ ف ب)

لا يزال فيلم «سبايدر مان: نو واي هوم»، الجزء الأحدث في مغامرات الرجل العنكبوت، يتصدر بقوة شباك التذاكر في أميركا الشمالية، إذ حقق إيرادات بلغت 33 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفق ما أفادت شركة «إكزيبيتر ريليشنز» المتخصصة في الصناعة السينمائية.

وهذا الفيلم هو الأول في زمن كوفيد يحصد أكثر من مليار دولار في أميركا الشمالية وفي العالم منذ انطلاقه بالصالات مما أعطى دفعا قويا للسينما التي تجهد للتعافي من جائحة «كوفيد-19»، وفق «فرانس برس».

ويؤدي الممثل البريطاني توم هولاند دور البطل الخارق في الفيلم الذي يشبه في نجاحه الباهر على شباك التذاكر ما حققته الأجزاء التي سبقته، وكان ارتدي الزي الأحمر والأزرق فيها كل من توبي ماغواير ثم أندرو غارفيلد.

واحتفظ بالمركز الثاني فيلم «سينغ 2»، وهو الجزء الثاني من فيلم الرسوم المتحركة الغنائي من شركة «يونيفرسال»، بإيرادات بلغت 12 مليون دولار، في الفترة الممتدة بين، الجمعة والأحد، في الصالات الأميركية والكندية.

ويضم طاقم التمثيل الصوتي الضخم ماثيو ماكونهي وريس ويذرسبون وسكارليت جوهانسون والمغني بونو قائد فرقة «يو تو».

أما جاسوسات فيلم «ذي 355» اللواتي جسدت أدوارهن الممثلات جيسيكا شاستين وبينيلوبي كروث وديان كروغر ولوبيتا نيونغو وفان بينغ بينغ، فصعدن إلى المركز الثالث إذ حقق الفيلم 4.8 ملايين دولار في أول عطلة نهاية أسبوع لإطلاقه.

وفي الأجواء الجاسوسية نفسها، تراجع «ذي كينغزمان» الذي احتل المرتبة الثالثة الأسبوع الفائت إلى المركز الرابع هذا الأسبوع، إذ انخفضت إلى 3.3 ملايين دولار إيرادات هذا الفيلم الذي يؤدي دور البطولة فيه رالف فينس وجيما أرتيرتون وريس إيفانز.

ويتبعه من كثب في المرتبة الخامسة، فيلم «أميركان أندردوغ» بإيرادات بلغت 2.4 مليون دولار، ويتناول قصة عامل في متجر بقالة أصبح نجما في كرة القدم الأميركية.

وفي ما يأتي الأفلام المتبقية في قائمة الأعمال العشرة الأولى على شباك التذاكر الأميركي:
6- «ذي ماتريكس: ريزوراكشنز» (1.9 مليون دولار)

7- «ويست سايد ستوري» ( 1.4 مليون دولار)

8- «غوستباسترز: أفتر لايف» (1.1 مليون دولار)

9- «ليكوريس بيتزا» ( مليون دولار)

10- «هاوس أوف غوتشي» (632 ألف دولار).

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