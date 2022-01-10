العثور عل جثةً بوب ساغيت داخل فندق بفلوريدا

بوب ساغيت في حفل غرامي أووردز في لوس أنجليس في 26 يناير 2014 (أ ف ب)

أعلنت الشرطة المحلية، الأحد، العثور على الممثل الكوميدي الأميركي، بوب ساغيت (65 عاماً)، ميتاً داخل غرفة في فندق بفلوريدا.

واشتهر الراحل بدوره في مسلسل «هوم بارتي» التلفزيوني، في ثمانينات القرن الفائت وتسعيناته، وفق «فرانس برس».

وذكر مكتب قائد الشرطة في مقاطعة أوراندج، في تغريدة عبر «تويتر»، أنّ «الشرطة تلقت بلاغاً من فندق ريتز-كارلتون أورلاندو عن العثور على رجل فاقد الوعي داخل إحدى الغرف». وتبيّن أن الجثة تعود إلى الممثل روبرت ساغيت، وتم تأكيد وفاته على الفور.

وأشارت التغريدة إلى «عدم العثور على أي دليل على عمل إجرامي أو تعاطٍ للمخدرات». واشتهر بوب ساغيت بدور داني تانر في «هوم بارتي»، إذ كان أرملاً وأباً لثلاث بنات.

واستمرّ المسلسل لثمانية مواسم عُرضت بين عامي 1987 و 1995، ثم بثّت منصة «نيتفلكس» تكملة له على مدى خمس سنوات (2016-2020).

وقبل ساعات على إعلان خبر وفاته، عبّر ساغيت على تويتر عن استمتاعه بتقديم عرض مسرحي في جاكسونفيل. وكان ساغيت متزوجا من كيلي ريزو وله منها ثلاث بنات.

وكتب حساب قناة «كوميدي سنترال» التلفزيونية الرسمي في تويتر أنّ «بوب ساغيت كان ممثلاً كوميدياً تجاوز الحدود واحببناه. سنفتقده».