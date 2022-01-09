بالفيديو: «القدس تتكلم» نشيد فلسطيني جديد بتوقيع هاني متواسي

المطرب الأردني من أصل فلسطيني هاني متواسي (خاص لـ بوابة الوسط)

طرح الفنان الأردني ذو الأصول الفلسطينية هاني متواسي أغنية جديدة بعنوان «القدس تتكلم»، من كلماته وألحانه، هندسة صوت هيثم رشاد، مونتاج وإخراج الفيديو كليب سيف الكسواني.

ويقول هاني: «تمثل الأغنية التي كُتبت في ذروة فترة الإغلاق (نشيد الجيل القادم)؛ حيث إنها دعوة للثورة الفكرية والسلام، تتحدث عن التمكين والعزيمة والدفاع عن الحق.. وأعتقد أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها تحرير العالم من الظلم والفساد»، وفقًا لبيان.

وأضاف: «توجه الأغنية الجيل القادم نحو مفاهيم الفكر الحر والقوة والتصميم التي لا تتأثر بالخوف، والاعتقاد بأن صوت الحقيقة أعلى من أي قوة أو عنف، وتعالج قضايا راهنة مهمة مثل الظلم والقمع وتبثّ الأمل في نفوس المستمعين لتدفعهم إلى الشعور بالقوة والتغلّب على الخوف».

وُلد هاني متواسي في أكتوبر 1983 من أصول فلسطينية، وحصل على درجة البكالوريوس في علوم الموسيقى من الأكاديمية الأردنية للموسيقى العام 2005، كما درس جيتار الفلامنكو لمدة خمس سنوات، ما ساعده على المزج بين الموسيقى العربية والإسبانية وألهمه ابتكار أسلوبه الخاص بموسيقى الفرانكو عربي.

وأطلق هاني أول ألبومين له بعنوان «خمرة الحب» في العام 2006 و«سيبوني يا ناس» في العام 2007.

وتحظى عروض هاني الحية والمفعمة بالحيوية بإقبال الجمهور في جميع أنحاء العالم؛ حيث تجاوز عدد متابعيه 100 ألف شخص منذ العام 2013، كما قدم عروضًا بارزة في الأردن وفلسطين ولبنان وقبرص ودبي وسويسرا وإسبانيا وقطر والولايات المتحدة.

واشتُهر هاني بالتنويع بين الأنواع والأنماط الموسيقية، واتخذت موسيقاه الحديثة طابعًا اجتماعيًا وسياسيًا، وتناولت موضوعات الهوية والقمع والثورة الفكرية بطريقة مستوحاة من الإندي روك والألحان العربية التقليدية. وحظيت أغنية «اسمي العزابي»، وهي الأولى ضمن سلسلة من الأغاني، بما يقرب من سبعة ملايين مشاهدة على منصة «يوتيوب» وحدها منذ إطلاقها في العام 2017.